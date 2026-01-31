El Indecopi confirmó en segunda instancia la sanción contra La Tinka SA por bloquear injustificadamente la cuenta de un usuario en su app Te Apuesto, según la Comisión de Protección al Consumidor n° 2 (CC2).

En esta ocasión, un consumidor denunció que La Tinka no le permitió retirar S/ 23,810 correspondientes a ganancias legítimas y su cuenta fue bloqueada sin explicación alguna.

En primera instancia, una sala del Indecopi determinó que La Tinka atentó contra el Código de Protección y Defensa del Consumidor y le impuso una multa de 3.49 UIT (S/18,671.50), e instó a que en 15 días se devuelva el total de las ganancias retenidas más los intereses legales.

La Tinka alegó que el bloqueo y anulación de apuestas se dieron por supuestos incidentes técnicos, mas la CC2 del Indecopi concluyó que la empresa no acreditó de manera suficiente que dichas fallas afectaran directamente las jugadas del consumidor denunciante.

La Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 confirmó la sanción de 3.49 UIT contra la empresa por impedir injustificadamente el retiro de S/23,810 obtenidos en su plataforma Te Apuesto. Foto: Indecopi.

Además, tampoco desvirtuó su responsabilidad de impedir el retiro de las ganancias, al no demostrar que actuó con la diligencia y transparencia exigidas frente al cliente de Te Apuesto.

Con ello, el Indecopi confirmó la multa y la medida correctiva que deberá afrontar La Tinka SA.