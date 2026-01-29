En enero del 2025 se publicó la ley Nº 32231, la cual estableció dos beneficios para quienes se desempeñen como miembros de mesa. El primero es acceder a una compensación equivalente al 3% de una UIT, es decir, a S/ 165 . Esto marca un aumento respecto a los S/ 120 que se dio a los miembros de mesa en las elecciones del 2021, cuando este monto no se fijaba en función de la UIT, sino a discreción del Ejecutivo, vía un decreto.

El segundo beneficio para los miembros de mesa es acceder a un día de descanso laboral remunerado . Si bien en las anteriores elecciones del 2021 se estableció vía decreto un día de descanso para los miembros de mesa, este se fijó para el lunes inmediato al día de las elecciones, para todos; mientras que la nueva ley permitirá que el día de descanso se establezca individualmente según cada caso, hasta 90 días después de la fecha de las elecciones.

Al respecto, Haydée Zegarra, abogada laboralista socia del estudio Rebaza, Alcázar & De Las casas, consideró positivo que se brinden estos incentivos para los miembros de mesa, para así motivar su participación y buscar que las elecciones se desarrollen con normalidad.

Los tres requisitos para que un miembro de mesa acceda a un día de descanso laboral

1.Cumplir con la instalación de la mesa de sufragio a tiempo. En estas elecciones la jornada electoral iniciará a las 7:00 am, hasta las 5:00 pm (en las últimas elecciones fue de 8:00 am a 4:00 pm), por lo que los miembros de mesa deberán estar presentes desde las 6:00 am para la instalación de la mesa de sufragio, indicó Franz Paz, vocero de ONPE.

Este requerimiento es tanto para los tres miembros titulares como para los seis suplentes, subrayó. “Tendrán los beneficios quienes estén durante toda la jornada electoral, desde la instalación de la mesa, el sufragio y escrutinio. Pueden ser los titulares o suplentes”, remarcó Franz Paz.

De no estar a tiempo para la instalación de la mesa, no solo no accederán a los beneficios mencionados, sino que serán acreedores de una multa de S/ 275, advirtió el funcionario. “En la instalación de la mesa deben estar los nueve, para firmar la hoja de asistencia. Sino, serán multados”, apuntó.

2.Recibir una capacitación previa a las elecciones. La ley Nº 32231 señala que un requisito para acceder al día de descanso remunerado será haber recibido una capacitación.

La ONPE ofrecerá a los miembros de mesa sorteados la posibilidad de recibir una capacitación presencial o virtual, indicó Franz Paz. Así, se han fijado jornadas de capacitaciones presenciales para los domingos 29 de marzo y 5 de abril. La persona solo requerirá asistir a una jornada de capacitación.

O también podría optar por recibir la capacitación vía una plataforma virtual. “En ese caso, al final del curso se les dará un certificado virtual imprimible que podrá ser presentado a los empleadores (para acceder al beneficio del día de descanso)”, indicó Franz Paz.

3. Se debe fijar el día de descanso dentro de los 90 días posteriores a la fecha de las elecciones. Así lo precisa la citada ley y agrega: “La oportunidad del descanso dentro de dicho periodo es fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador; a falta de acuerdo, el empleador determina la fecha”, precisa la norma.

Esto quiere decir que si el día de compensación no se toma durante el periodo de 90 días, el trabajador perderá este beneficio.

Sobre este punto, Haydée Zegarra refirió que se podría evaluar emitir un reglamento de la ley para regular los casos en que se supere el plazo de 90 días, para evitar que se pierda el beneficio. “Quizá falte precisar qué pasa si no se toma en ese plazo, allí hay un vacío”, anotó Zegarra.

El dato. Los beneficios del monto a recibir de S/ 165 por cada miembro de mesa, además del día de descanso remunerado, aplicará tanto para la primera y segunda vuelta de las elecciones generales. Asimismo, la medida también aplicará para las futuras elecciones regionales y municipales, precisó la ONPE.