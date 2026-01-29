Se sortearán tres miembros de mesa titulares y seis suplentes. Foto: Andina
Este jueves 29 de enero la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo para determinar quiénes serán los miembros de mesa en estas elecciones 2026. Son 92,766 mesas a nivel nacional. Cada mesa estará compuesta por tres miembros (278,298 personas). Y estarán a la expectativa 6 suplentes por mesa -en caso un titular no se presente- por lo que en total serán sorteados 834,894 ciudadanos, entre miembros titulares y suplentes.

