Miembros de mesa. (Foto: Andina)
Miembros de mesa. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los miembros de mesa en las elecciones generales 2026 recibirán una compensación económica de S/ 165 y se beneficiarán con un día libre por realizar dicha labor recordó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según informó el vocero de la ONPE, Franz Paz Retuerto, el cargo del miembro de mesa “es irrenunciable”.

, dijo en RPP.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: ONPE establece plazo para presentar primer reporte de gastos de campaña

Multa por incumplimiento

Asimismo, precisó que la sanción económica para los miembros de mesa que no asistan, lleguen tarde o no firmen la hoja de asistencia es de S/ 275, sin distinción de cargo (presidente, secretario, vocal o suplente), indicó Paz Retuerto.

“Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores a la multa”, subrayó.

Beneficios por cumplir

Quienes cumplan toda la jornada electoral recibirán una compensación económica de S/ 165 y un día de descanso no compensable, válido para trabajadores del sector público y privado, dijo el vocero de ONPE.

La jornada de votación se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., por lo que los miembros de mesa deben instalar las mesas con anticipación, anotó.

“Para que los ciudadanos puedan votar temprano, las mesas deben instalarse con anticipación”, explicó el vocero.

Excusas y justificaciones

La ONPE permite que los ciudadanos designados como miembros de mesa no asistan por motivos válidos, siempre que presenten una excusa o justificación formal dentro del plazo establecido.

Este trámite tiene un costo de S/ 15.80, que debe pagarse a través de o en el Banco de la Nación, explicó el vocero de ONPE.

Las solicitudes deben hacerse por escrito y entregarse a la ONPE antes de la elección. Si se trata de una dispensa especial, el trámite se realiza ante el Jurado Nacional de Elecciones al día siguiente de los comicios.

Franz Paz Retuerto recordó que los miembros de mesa “cuidan el voto ciudadano, cuentan los votos y validan el proceso con sus firmas. Es una función clave y prioritaria para el desarrollo de la jornada electoral”.

Para ello, la ONPE ofrecerá capacitaciones presenciales y virtuales, incluyendo la plataforma ONPEduca, así como dos fechas nacionales de capacitación, el 29 de marzo y 5 de abril.

TE PUEDE INTERESAR

ONPE seleccionó a candidatos a miembros de mesa: ¿cómo saber si te eligieron?
Elecciones 2026: sorteo para elegir a los miembros de mesa se realizará el 29 de enero
ONPE inicia pago de compensación económica a miembros de mesa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.