Los miembros de mesa en las elecciones generales 2026 recibirán una compensación económica de S/ 165 y se beneficiarán con un día libre por realizar dicha labor recordó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según informó el vocero de la ONPE, Franz Paz Retuerto, el cargo del miembro de mesa “es irrenunciable”.

“Todos, titulares y suplentes, deben presentarse el día de la elección desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia. No es correcto pensar ‘soy suplente y no voy’”, dijo en RPP.

Multa por incumplimiento

Asimismo, precisó que la sanción económica para los miembros de mesa que no asistan, lleguen tarde o no firmen la hoja de asistencia es de S/ 275, sin distinción de cargo (presidente, secretario, vocal o suplente), indicó Paz Retuerto.

“Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores a la multa”, subrayó.

Beneficios por cumplir

Quienes cumplan toda la jornada electoral recibirán una compensación económica de S/ 165 y un día de descanso no compensable, válido para trabajadores del sector público y privado, dijo el vocero de ONPE.

La jornada de votación se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., por lo que los miembros de mesa deben instalar las mesas con anticipación, anotó.

“Para que los ciudadanos puedan votar temprano, las mesas deben instalarse con anticipación”, explicó el vocero.

Excusas y justificaciones

La ONPE permite que los ciudadanos designados como miembros de mesa no asistan por motivos válidos, siempre que presenten una excusa o justificación formal dentro del plazo establecido.

Este trámite tiene un costo de S/ 15.80, que debe pagarse a través de Págalo.pe o en el Banco de la Nación, explicó el vocero de ONPE.

Las solicitudes deben hacerse por escrito y entregarse a la ONPE antes de la elección. Si se trata de una dispensa especial, el trámite se realiza ante el Jurado Nacional de Elecciones al día siguiente de los comicios.

Franz Paz Retuerto recordó que los miembros de mesa “cuidan el voto ciudadano, cuentan los votos y validan el proceso con sus firmas. Es una función clave y prioritaria para el desarrollo de la jornada electoral”.

Para ello, la ONPE ofrecerá capacitaciones presenciales y virtuales, incluyendo la plataforma ONPEduca, así como dos fechas nacionales de capacitación, el 29 de marzo y 5 de abril.