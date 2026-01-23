Si fuiste sorteado como miembro de mesa para las próximas elecciones y no podrás cumplir con el cargo, puedes presentar una excusa dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva de la lista.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859), el cargo de miembro de mesa es irrenunciable. Sin embargo, la norma contempla una serie de situaciones excepcionales que permiten solicitar la dispensa.

¿En qué casos procede la excusa?

Puedes presentar una excusa si te encuentras en alguno de los siguientes supuestos:

Necesitas ausentarte del territorio nacional.

Eres cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos) o afinidad (suegros, yernos, nueras, cuñados, padrastros y hermanastros) de otro miembro sorteado en la misma mesa. En ese caso, puede excusarse quien haya sido designado en el cargo de menor jerarquía.

Te encuentras temporalmente fuera del país, según información remitida por Reniec.

Eres miembro en actividad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que participa en el proceso electoral.

Formas parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Eres funcionario o empleado de la ONPE o el JNE .

o el . Eres miembro del Ministerio Público asignado a funciones vinculadas a delitos electorales.

Eres funcionario de la Defensoría del Pueblo en labores de supervisión electoral.

Eres autoridad política o autoridad elegida por voto popular.

Tienes 65 años o más.

Presentas un impedimento físico o mental notorio o grave.

Eres madre gestante o lactante.

Perteneces a población vulnerable frente a la Covid-19, como personas con:



Tienes hijos de hasta 2 años previos a la fecha de la elección.

En caso de consulta popular o revocatoria, si eres promotor o personero vinculado al proceso.

Requisitos

Para presentar tu excusa debes contar con:

Formulario P2 – Excusa o Justificación.

Copia de DNI.

Documentos probatorios que acrediten la causal.

Voucher de pago.

Carta poder, si el trámite lo realiza un tercero.

¿Cómo hacer el trámite?

El proceso consta de dos pasos:

1. Paga el derecho de trámite

Cancela S/ 15.80 en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe usando el código 03836. Guarda el comprobante.

2. Presenta tu excusa

Acércate a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) donde fuiste sorteado o realiza el trámite mediante la Mesa de Partes Virtual Externa.

Entrega el formulario P2, el documento que sustente tu pedido y el voucher de pago. Si la autoridad detecta observaciones en tu expediente, tendrás dos días hábiles para subsanarlas.

Cumplir con los plazos es clave para evitar multas por inasistencia el día de la elección.