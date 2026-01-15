Ante la amplia demanda de trámites para la obtención del DNI en los primeros meses del año, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una campaña que busca garantizar que los ciudadanos se encuentren debidamente identificados y puedan ejercer sus derechos, además de acceder a los servicios públicos del país.

Se trata de la campaña denominada “Verano Inclusivo” que realizará de manera permanente durante enero y febrero en puntos de atención fijos habilitados en alianza con municipalidades, instituciones educativas e iglesias, explicó Iván Torres, director de Restitución de la Identidad y de Apoyo Social del Reniec.

“Enero y febrero son temporada alta porque se aprovechan las vacaciones para realizar estos trámites, por eso hemos habilitados un total de 33 centros en municipios, iglesias, colegios y hasta parques para atender a los beneficiarios de la campaña”, señaló el funcionario.

La iniciativa está dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, quienes además de obtener por primera vez su DNI electrónico, también podrán realizar renovaciones, duplicados y actualización de datos.

Reniec estimó que durante los dos primeros meses del año se realizarán 50,000 trámites en el marco de la campaña mientras que la todo el 2026 el objetivo es entregar DNIe de forma gratuita a alrededor de 627,000 ciudadanos vulnerables, adelantó Torres.

Los beneficios del DNIe

El DNI electrónico 3.0 (DNIe) es el documento de identidad más moderno y seguro de Latinoamérica y presenta 64 elementos de seguridad en la tarjeta y el chip criptográfico. Desde agosto del año pasado, Reniec solo emite DNIe tras dar por finalizado la emisión del documento de identidad azul y amarillo.

Sus medidas de protección incluyen imágenes con líneas y textos microscópicos de alta resolución, que son imposibles de falsificar. El chip cuenta con códigos internos que permiten procesar la información del ciudadano y un sello de seguridad con el símbolo del Inti Raymi en la parte central.

Además, en la parte posterior del documento se incluye un código QR único para cada tarjeta, que permite verificar su autenticidad mediante un doble control al momento de su escaneo.