La congresista de Acción Popular, Maricarmen Alva Prieto, presentó el Proyecto de Ley N.º 13052/2024-CR, que busca proteger la seguridad y privacidad de los ciudadanos frente a la difusión pública de datos personales en la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La iniciativa surge tras la reciente preocupación ciudadana por la exposición de información sensible en el padrón electoral.

“Exponer datos personales pone en riesgo a los peruanos de ser víctimas de extorsión y otros delitos. Este proyecto busca evitar que el crimen tenga acceso a información privada que debe ser protegida por el Estado”, señaló la parlamentaria.

La iniciativa de la expresidenta del Congreso propone modificar los artículos 198 y 203 de la Ley Orgánica de Elecciones para que solo se publique la información estrictamente necesaria, resguardando datos sensibles como el DNI, la dirección y la firma. Además, establece que la publicación del padrón se realice a través de un sistema digital seguro, garantizando la transparencia electoral sin comprometer la privacidad de los ciudadanos.

“Buscamos cuidar la seguridad y la privacidad de los peruanos sin afectar la transparencia electoral. La confianza en las instituciones también depende de la protección de nuestros datos personales”, subrayó Alva Prieto.

La propuesta se enmarca dentro de la búsqueda de la reforma del sistema electoral y la seguridad ciudadana digital ,en un contexto donde los delitos de extorsión y estafa informática se han incrementado en el país, , anotó.