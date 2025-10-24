La jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, remitió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el Padrón Electoral Preliminar elaborado con información actualizada hasta el 14 de octubre, cumpliendo con el cronograma electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Del 27 al 31 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicará las Listas del Padrón Inicial (LPI) en todo el territorio nacional, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones.

Los ciudadanos podrán verificar sus datos en la página web o en los 440 distritos con baja cobertura de Internet, donde se habilitarán locales de consulta.

En caso de detectar errores u omisiones en el nombre, dirección, fotografía o número de DNI, los ciudadanos podrán presentar un reclamo o tacha debidamente sustentado.

Cronograma electoral

El 13 de noviembre, el Reniec entregará el padrón preliminar al JNE, que tendrá como fecha límite el 13 de diciembre para aprobar el padrón definitivo de las próximas elecciones generales.

En total, se registran 27 356 578 votantes habilitados para participar en el proceso electoral de 2026.

La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, destacó que este es el “padrón electoral mejor depurado de la historia del Perú”, elaborado con apoyo interinstitucional.

Observaciones registradas

Durante la publicación de las LPI, se identificarán cinco tipos de anotaciones: