Reniec. (Foto: GEC/ Karina Mendoza)
La jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, remitió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el Padrón Electoral Preliminar

Del 27 al 31 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicará las Listas del Padrón Inicial (LPI) en todo el territorio nacional, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones.

Los ciudadanos podrán verificar sus datos en la página o en los 440 distritos con baja cobertura de Internet, donde se habilitarán locales de consulta.

Cronograma electoral

El 13 de noviembre, el Reniec entregará el padrón preliminar al JNE, que tendrá como fecha límite el 13 de diciembre para aprobar el padrón definitivo de las próximas elecciones generales.

En total, se registran 27 356 578 votantes habilitados para participar en el proceso electoral de 2026.

La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, destacó que este es el “padrón electoral mejor depurado de la historia del Perú”, elaborado con apoyo interinstitucional.

Observaciones registradas

Durante la publicación de las LPI, se identificarán cinco tipos de anotaciones:

  • A. Fallecidos sin acta de defunción: 11,741 personas. El Reniec hizo un llamado a sus familiares para registrar las defunciones, ya que estas serán retiradas del padrón final.
  • B. Domicilio no actualizado: 59,691 votantes deberán actualizar su domicilio real.
  • C. Mayores de edad con foto de menor: 109,055 ciudadanos deberán renovar su DNI.
  • D. Ciudadano(a) mayor de 100 años: 9,863 registrados.
  • E. Ciudadano(a) que cumple 18 años hasta el día de la elección: 298,310 jóvenes estarán habilitados para votar por primera vez.

