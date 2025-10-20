JNE. (Foto: Andina / JNE)
En reunión con el presidente de la República, José Jerí, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, reiteró su solicitud de contar con un presupuesto adicional de S/ 372.51 millones para la institución,

El magistrado informó que, al respecto, encontró la predisposición del jefe de Estado para garantizar no solo los referidos recursos, sino también la parte logística y de seguridad en torno a la organización de los comicios, aspectos necesarios para garantizar su normal desarrollo.

“Por ello es importante que , garantizándose los recursos, la neutralidad y el apoyo de los poderes Ejecutivo y también Legislativo”, dijo al salir de la cita en Palacio de Gobierno.

Burneo aseguró que el cronograma electoral de las EG 2026 no será afectado por la coyuntura y que el 12 de abril se realizará con normalidad el proceso electoral. “El cronograma electoral es inmodificable”, puntualizó.

En la reunión con el jefe de Estado, realizada esta tarde, participaron también los jefes de las otras dos instituciones que componen el Sistema Electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Piero Corvetto Salinas y Carmen Velarde Koechlin, respectivamente.

