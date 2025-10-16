El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la solicitud de vacancia contra el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, en una audiencia pública realizada el 14 de octubre de 2025.

La denuncia fue presentada por una ciudadana del distrito, quien acusó a la autoridad edil de presuntas irregularidades en la administración de un bien municipal.

Fernando Velasco asumió el cargo el 1 de enero de 2023 como representante del partido Alianza Para el Progreso (APP), tras ser electo en los comicios municipales de 2022.

Velasco será reemplazado en el cargo por el teniente alcalde, Richard Cortez, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades.

¿De qué se le acusa a Fernando Velasco Huamán?

La vacancia fue solicitada debido a la supuesta cesión de la piscina municipal a un empresario para operar una academia de natación, sin la aprobación del Concejo Municipal. Esta acción habría contravenido lo estipulado en el artículo 66° de la Ley Orgánica de Municipalidades, que regula el uso de bienes públicos.

Según la denunciante, el predio fue entregado al empresario Edgardo Merino para operar el servicio de natación. Como parte de las pruebas presentadas ante el JNE, se recopiló información de vecinos que realizaron pagos a través del aplicativo Yape para acceder a dicha academia.

Los descargos del alcaldeso

Durante el procedimiento, la Municipalidad de Chorrillos sostuvo que la cesión del bien nunca se concretó formalmente. Asimismo, se informó que el empresario involucrado devolvió el dinero que había sido transferido por los usuarios.

A pesar de estos argumentos, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolvió que existían elementos suficientes para sustentar la vacancia, considerando que se configuró el uso indebido de un bien de propiedad municipal sin acuerdo del Concejo, informó Canal N.