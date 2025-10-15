La Municipalidad Metropolitana de Lima denunció un sabotaje al sistema de videovigilancia del Cercado de Lima, ocurrido en la víspera de la movilización social convocada para hoy, miércoles 15 de octubre, en el centro histórico.

“Este acto criminal —sin precedentes en nuestra ciudad— dejó fuera de operación a 415 cámaras de seguridad, reduciendo momentáneamente la capacidad de monitoreo a solo 29 unidades activas", detallo la comunca

Agregó que esta acción no solo representa un atentado contra la infraestructura de seguridad de todos los limeños, sino también una clara intención de entorpecer la labor de las autoridades y facilitar posibles actos de violencia o desorden.

Añadió que gracias a la inmediata intervención de los equipos técnicos del municipio, el sistema fue restablecido en tiempo récord, recuperando así la cobertura integral del Cercado de Lima.

“La denuncia penal correspondiente ya fue presentada, y se cuenta con registros audiovisuales que permitirán identificar a los responsables. Estos deberán asumir las consecuencias legales que corresponden por atentar contra la seguridad de la ciudadanía”, señaló a través de un comunicado..

Explicó que simultáneamente, actvaron un Plan de Acciones Integrales de Seguridad, que incluye:

• Monitoreo continuo desde el Centro de Control de Operaciones (CECOP), con más de 440 cámaras de videovigilancia ya en funcionamiento.

• Uso de drones municipales para vigilancia aérea.

• Coordinación directa con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para responder ante cualquier eventualidad.

Se reestableció el servicio en tiempo récord tras dejar 415 cámaras fuera de línea en vísperas de la marcha convocada para hoy. Foto: MML

“La comuna metropolitana reitera su absoluto respeto por el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero rechaza categóricamente cualquier acto que promueva la violencia, el sabotaje o la destrucción de bienes públicos”, anotó.

Advittieron que no se tolerará ningún intento de poner en riesgo la paz y el orden en nuestra ciudad.