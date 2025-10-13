Rafael López Aliaga presentó su renuncia, esta tarde, a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la República en las elecciones generales del 2026.

El lunes 13 de octubre es la fecha límite para que altos funcionarios como ministros, gobernadores y alcaldes renuncien para poder postular a sus cargos si aspiran en participar en las elecciones generales de abril de 2026.

López Aliaga lo hizo en el marco de la presentación de los avances de la construcción del nuevo bypass Las Torres en Lurigancho-Chosica. “comunico mi renuncia al cargo de alcalde para postular como precandidato de las próximas elecciones primarias del partido político Renovación Popular, del cual soy afiliado en el marco de los procesos electorales de las Elecciones Generales 2026″, se lee en su misiva.

Poco después se presentó ante el Consejo Municipal donde le hizo entrega de la posta al teniente alcalde Renzo Reggiardo, quien ahora asumirá el sillón edil una vez que se oficialice el trámite.

“Quiero expresarte Rafael mi más profundo agradecimiento, eres nuestro eterno alcalde. Gracias por haberme permitido formar parte de tu equipo y por el honor de recibir la posta para continuar dirigiendo los destinos de nuestra ciudad. Será un privilegio inmenso para quién habla proseguir con tu obra”, señaló Reggiardo.

Los previos a la renuncia de López Aliaga

“Ante la ausencia de gente que podría hacerlo mejor que yo, porque muy poca gente del sector privado deja su vida, su zona de confort para dedicarse a la política. He decidido renunciar. Mañana a las 3.30 de la tarde yo renuncio, porque el Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios. Daré mi rendición de cuentas ante el Consejo”, indicó en PanamericanaTV.

El aún alcalde de Lima explicó que recibió una señal para tomar la decisión. Dijo que tras el intento de atentado que sufrió hace unos días en un evento público, una monja se acercó a la Municipalidad de Lima y le entregó en un papel con la siguiente frase: “Asuma su responsabilidad en el nombre de la Virgen María”. Esto habría sido la señal que convenció a López Aliaga a postular a la Presidencia de la República.

El burgomaestre realizó el domingo un evento para rendir cuentas de su gestión 2025 en el parque de la Exposición, donde se esperó que lo anunciara pero no lo hizo sino hasta horas más tarde, en el programa El Valor de la verdad.