El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se mostró dispuesto a participar como testigo en el juicio oral seguido contra la exburgomaestre capitalina, Susana Villarán, y otras 17 personas por los aportes recibidos de las empresas brasileñas Odebrecht (hoy Novonor)y OAS para sus campañas de No a la Revocatoria (2013) y su fallida reelección (2014) a cambio de licitaciones en la Municipalidad de Lima (MML).

Esto, luego de que el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunciara que enviará una solicitud al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional para que aprueben la incorporación del testimonio de López Aliaga al juicio oral en curso.

El también líder de Renovación Popular estimó que el daño causado a la ciudad por los peajes otorgados a Odebrecht en la gestión de Villarán asciende a aproximadamente U$S3 mil millones.

“Yo me he leído todo ese caso de cabo a rabo. Yo sí quisiera asistir, si me invitan, ojalá pueda asistir, porque quiero dar a conocer el daño, que evalúo en U$S3 mil millones, contra la población más vulnerable de Lima”, indicó el último miércoles.

“Lo desgraciado que ha sido esto es que ponen peajes en zonas donde la gente no tiene opción. No hay ruta alterna, no hay posibilidad. Ponen justo allí y elevan los peajes de manera indefinida, sin límite, y todo lo facturan para llevárselo al exterior. No hay obra, no hay ninguna infraestructura, no hay ninguna inversión en el Perú”, añadió.

Tras insistir en que su intención es exponer los daños causados a Lima, adelantó que en caso la Fiscalía formalice su solicitud, esta será sometido a consideración del Concejo Metropolitano.

“Si me invitan yo voy gustoso, porque tengo análisis, tengo un PPT para mostrar el daño. Puedo cuantificar el daño, que va a ser la base del sustento, y si no me equivoco lo he sometido al concejo de regidores (...) va a ser visto en el próximo concejo, vamos a pedir esa aprobación para que el procurador municipal metropolitano pueda hacer esa demanda a nivel local e internacional”, apuntó.

Pérez calificó de pertinente la declaración del alcalde debido a que este ha presentado un recurso ante la Fiscalía a fin de que se adopten ciertas medidas en relación a los peajes de Lima, que corresponden a la concesión de Rutas de Lima.

SE PRONUNCIA POR AGRESIÓN CONTRA BUTTERS

El precandidato presidencial por Avanza País, Phillip Butters, fue atacado en la ciudad de Juliaca (Puno) luego de participar en una entrevista en radio La Decana, el último miércoles. Según se pudo apreciar en imágenes que circulan en las redes sociales, al salir del medio local una turba intentó agredirlo y fue necesaria la intervención de la Policía para resguardar su integridad.

Al respecto, el burgomaestre pidió respeto para todos los políticos y rechazó cualquier tipo de agresión. Según dijo, no tiene ningún problema alguno en visitar dicha región.

“Puno es tierra de mis abuelos maternos. Yo he estado en Puno, yo voy a la tierra de mis abuelos como siempre he ido. No tengo problemas. Pero sí, tiene que haber respeto básico. La mitad de mi sangre es de allá”, acotó.