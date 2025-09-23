Rafael López Aliaga infringió principio de neutralidad: Esto fue lo que dijo el JEE. Foto: Municipalidad de Lima.
Rafael López Aliaga infringió principio de neutralidad: Esto fue lo que dijo el JEE. Foto: Municipalidad de Lima.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

(JEE) de Lima Centro 1 determinó que el alcalde de Lima, , infringió el principio de neutralidad durante el periodo electoral, debido a sus publicaciones en sus redes sociales personales donde compartió contenido oficial de la Municipalidad de Lima junto a símbolos y colores de su partido, .

concluyó que esas publicaciones no solo promovían como alcalde, sino que también beneficiaban políticamente a su partido en la campaña de las Elecciones Generales 2026.

El proceso comenzó tras un informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, el cual señaló que López Aliaga difundió información institucional sobre actividades municipales en redes sociales, agregando su nombre en color celeste, distintivo de Renovación Popular, partido del que es presidente y con el que fue electo alcalde.

LEA TAMBIÉN: Martha Moyano critica gestión de Rafael López Aliaga: “Lima no es potencia mundial”

también cuestionó que el alcalde compartiera comunicados, pronunciamientos y entrevistas con contenido político relacionados con Renovación Popular, lo cual cumpliría con la condición de una infracción a la neutralidad.

“() reconoce que el uso de sus redes sociales es como autoridad pública, motivo por el cual se concluye que en este caso se vulneró el principio-deber de neutralidad, al contener publicaciones de una organización política en particular que resulta beneficiada con ellas”, indica el informe de la entidad.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga asegura que Lima cuenta con drones que arrojan tinta a delincuentes

Ante ello, declarar que Rafael López Aliaga incurrió en infracción al artículo 32.1.2 del Reglamento de Propaganda Electoral, el cual prohíbe actos que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato.

Asimismo, se ordenó a remitir el caso al Ministerio Público, la Contraloría y el Concejo Metropolitano para las acciones correspondientes y se y a mantener una conducta estrictamente neutral.

El JEE también cuestionó que el alcalde compartiera comunicados, pronunciamientos y entrevistas con contenido político relacionados con Renovación Popular, lo cual cumpliría con la condición de una infracción a la neutralidad. Foto: MML
El JEE también cuestionó que el alcalde compartiera comunicados, pronunciamientos y entrevistas con contenido político relacionados con Renovación Popular, lo cual cumpliría con la condición de una infracción a la neutralidad. Foto: MML

TE PUEDE INTERESAR

Rafael López Aliaga no logró reunirse con Papa León XIV: ¿Qué dijo?
López Aliaga y Sandoval se suben al mismo tren
¿Cuándo operará el tren Lima–Chosica? esto estima el MTC

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.