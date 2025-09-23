El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 determinó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, infringió el principio de neutralidad durante el periodo electoral, debido a sus publicaciones en sus redes sociales personales donde compartió contenido oficial de la Municipalidad de Lima junto a símbolos y colores de su partido, Renovación Popular.

La entidad concluyó que esas publicaciones no solo promovían la imagen personal de López Aliaga como alcalde, sino que también beneficiaban políticamente a su partido en la campaña de las Elecciones Generales 2026.

El proceso comenzó tras un informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, el cual señaló que López Aliaga difundió información institucional sobre actividades municipales en redes sociales, agregando su nombre en color celeste, distintivo de Renovación Popular, partido del que es presidente y con el que fue electo alcalde.

El Jurado Electoral Especial también cuestionó que el alcalde compartiera comunicados, pronunciamientos y entrevistas con contenido político relacionados con Renovación Popular, lo cual cumpliría con la condición de una infracción a la neutralidad.

“(El alcalde) reconoce que el uso de sus redes sociales es como autoridad pública, motivo por el cual se concluye que en este caso se vulneró el principio-deber de neutralidad, al contener publicaciones de una organización política en particular que resulta beneficiada con ellas”, indica el informe de la entidad.

Ante ello, el JEE resolvió declarar que Rafael López Aliaga incurrió en infracción al artículo 32.1.2 del Reglamento de Propaganda Electoral, el cual prohíbe actos que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato.

Asimismo, se ordenó a remitir el caso al Ministerio Público, la Contraloría y el Concejo Metropolitano para las acciones correspondientes y se instó al alcalde a abstenerse de interferir en el proceso electoral y a mantener una conducta estrictamente neutral.