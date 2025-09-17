El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, denunció este miércoles que no logró reunirse con el Papa León XIV en El Vaticano, debido a “maniobras diplomáticas” que habrían frustrado su participación.

Según la versión de la comuna, sectores del Gobierno y operadores cercanos al oficialismo habrían “orquestado” una estrategia para excluir al burgomaestre de la audiencia programada con el Sumo Pontífice, a pesar de contar con los pases confirmados por la Prefectura de la Casa Pontificia.

Cabe destacar que todos los miércoles el Papa León XIV ofrece una audiencia general en la Plaza San Pedro, evento público y abierto para todos sus fieles. El alcalde no logró participar de este suceso y tampoco habría obtenido una reunión privada.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga propuso a Carlos Álvarez ser candidato al Congreso por Renovación Popular

La MML en un comunicado afirmó que el objetivo era crear la impresión de un desaire papal hacia López Aliaga, lo que, según la denuncia, habría perjudicado su imagen y la de la institución que representa a más de 13 millones de ciudadanos limeños.

Según la comuna, “el plan” habría sido coordinado por la Cancillería peruana y ejecutado por la Embajada del Perú en Italia, con el fin de seleccionar a otras figuras políticas para la audiencia con el Papa.

“Se intentó fabricar una falsa impresión de desprecio hacia nuestra autoridad, perjudicando tanto al alcalde como a la Municipalidad de Lima,” indicó el comunicado de la comuna.

Publicación de Rafael López Aliaga en su cuenta de Facebook. Fuente: Facebook.

LEA TAMBIÉN: JEE insta a Rafael López Aliaga a no hacer campaña presidencial mientras sea alcalde de Lima

La versión del alcalde

Por su parte, Rafael López Aliaga expresó su frustración a través de sus redes sociales, donde señaló que la visita al Papa León XIV fue “cuidadosamente orquestada por personajes” para que la audiencia no se llevara a cabo.

“Lamento que mi visita ya programada con el Papa León XIV haya sido cuidadosamente orquestada por personajes para dejar mal parada mi audiencia con el Santo Padre, motivo por el cual se canceló el encuentro. Por mi parte, continué hacia Washington para apersonarme al juicio del Municipio de Lima contra la corrupta Odebrecht,” escribió el alcalde.

El alcalde adelantó su viaje a Estados Unidos para asistir a una diligencia vinculada al proceso judicial por las concesiones de peajes en el caso Odebrecht, el cual involucra a la empresa brasileña en una serie de denuncias de corrupción.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga rechaza acusaciones de injerencia en remoción de Carrión de la Procuraduría

Ante lo que consideró una “manipulación diplomática”, López Aliaga señaló que fue él quien decidió no participar en la audiencia con el Papa, la cual había sido previamente confirmada.

Hasta el momento, el Vaticano no ha emitido ninguna declaración oficial sobre los hechos denunciados por la Municipalidad de Lima.