A menos de 8 meses para las elecciones generales de abril del 2026, la campaña electoral empieza a encenderse. En diálogo con la prensa, la legisladora de Fuerza Popular, Martha Moyano, expresó su preocupación por el estado de las locomotoras y vagones donados por la empresa estadounidense Caltrain para el servicio del tren Lima-Chosica.

Esto, luego de la publicación de un informe emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que revela un “alto índice de criticidad” en dichas unidades.

En ese sentido, criticó la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al considerar que no ha cumplido su promesa de convertir nuestra capital en “una potencia mundial”.

“Hay un informe de una donación en la que, supuestamente, se ha gastado demasiado o se ha endeudado a la ciudad de Lima. Bueno, no puedo adelantar una opinión de algo que no conozco a la perfección, pero sí preocupa que haya un debate sobre ‘quién lleva, quién no lleva, no están los carriles’, porque creo que también tiene que haber una adenda. Lo siento mucho, pero no: Lima no es potencia mundial”, criticó esta mañana, en diálogo con la prensa.

La legisladora destacó la necesidad de aclarar las presuntas responsabilidades respecto a la puesta en marcha de este servicio de transporte. Frente a ello, insistió en la falta de infraestructura del proyecto ferroviario, como los carriles, que imposibilitan su operación.

Moyano, de esta manera, respaldó las críticas que hizo en la víspera el subsecretario general de su partido, Miguel Torres, contra López Aliaga, quien sería el candidato presidencial de Renovación Popular (RP).

“MOYANO Y TORRES YA INGRESARON A CAMPAÑA ELECTORAL”

La respuesta desde Renovación Popular no se hizo esperar. El legislador Alejandro Muñante restó importancia a dichas declaraciones y dijo entender que se dan en un marco de una campaña política.

“Yo entiendo que la señora Martha Moyano y el señor Miki Torres ya ingresaron a una campaña política, pero obviamente nosotros tenemos que salir a defender nuestra gestión”, indicó a RPP.

Respecto al pronunciamiento del MTC sobre el estado de los trenes, sostuvo que responde a una “mezquindad política”.

“Aquí no se ha hecho nada improvisado. Esto es mezquindad política pura y dura del señor (César) Sandoval, que ha sido puesto al dedo para trabar la viabilidad del tren. Esto tendría que pasar primero por la salida del señor Sandoval. Y estoy 100% seguro que si eso sucede, estos trenes comienzan a marchar a más tarde a fin de este año”, puntualizó.