El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que su sector presentará un proyecto de trenes de cercanía modernos, que incluye el tramo Lima–Chosica, y descartó el uso de locomotoras antiguas provenientes de Estados Unidos.

Sandoval señaló que el Ejecutivo trabaja en la estructuración de un plan ferroviario en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El objetivo es impulsar un sistema de transporte eficiente que ayude a reducir el tráfico y ofrezca seguridad a los usuarios.

“Así como el tren Lima–Ica, Lima–Barranca y Lima–Abancay, también vamos a poner en marcha nuestro proyecto de trenes de cercanía que incluye Lima–Chosica. Esos trenes de 40 años descartados en EE.UU. y los de 60 años que se usan en el Cusco serán descartados”, afirmó el titular del MTC en Exitosa.

El ministro destacó que se busca modernizar el plan ferroviario hasta el año 2050, con trenes de última generación y no de segunda mano. Añadió que las coordinaciones de gobierno a gobierno ya están en marcha y que se han sostenido reuniones técnicas con el MEF para iniciar los estudios.

Sandoval reconoció que los proyectos de transporte suelen enfrentar demoras por trámites burocráticos, pero aseguró que están trabajando para concretar esta iniciativa.

“También sufrimos la frustración burocrática, pero hay normas que respetar”, dijo.

Esta declaración se da en medio de la propuesta del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien trajo a la capital un sistema de trenes de segunda mano de la empresa estadounidense Caltrain para un proyecto de cercanías hacia Chosica, el cual por el momento no puede ser implementado.