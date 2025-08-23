El anuncio de la llegada de un segundo lote de vagones para el tren Lima–Chosica podría interpretarse como una señal de progreso. Sin embargo, detrás de la noticia persisten las mismas dudas que acompañan al proyecto desde su concepción: ¿cuándo comenzará a funcionar realmente? ¿Será viable reducir los plazos iniciales para su funcionamiento?

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, reconoció este sábado que aún no hay una fecha concreta para la puesta en marcha y que los tiempos siguen en evaluación .

“Estamos caminando con el concesionario, ajustando el tema de la adenda. No venimos solo a conversar, ya estamos trabajando. Pero este proyecto requiere planificación, estudios y, sobre todo, seguridad para la ciudadanía”, afirmó tras la realización de la cuarta mesa técnica.

El titular del MTC destacó que ahora participan en este cónclave el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos, actores que podrían ayudar a recortar los tiempos, aunque también generan la necesidad de recalcular los cronogramas ya establecidos.

Lo que sí dejó claro Sandoval es que la vía legal para acelerar el proceso no será un decreto de urgencia, como había planteado la Municipalidad de Lima : “Legalmente no corresponde, no se ajusta a la normatividad vigente”, enfatizó.

A ello se suma otro elemento de intriga: los vagones ya llegados están bajo la lupa de la Contraloría, que pronto presentará un informe sobre su real estado.

¿Cambio de ministros?

En paralelo, el ministro evitó confirmar versiones sobre cambios ministeriales, pero avivó la expectativa al revelar que tenía programada hoy una reunión en Palacio de Gobierno.

“Todos los ministros estamos en permanente evaluación. Hoy tengo una reunión en Palacio, pero desconozco si habrá cambios ministeriales”, declaró.