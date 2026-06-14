Más allá de las empresas que lideran cada sector, la edición 2026 de Merco Talento dejó una señal sobre los posibles protagonistas de los próximos años. Por primera vez, el monitor dio a conocer a las organizaciones que se encuentran más cerca de ingresar al ranking de las 200 empresas con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país.

La lista revela movimientos interesantes en distintos sectores. En autoservicios, Aruma aparece como una de las compañías con mayor potencial para ingresar a la medición del Top 200, reflejando el crecimiento que ha tenido la cadena especializada en productos de belleza y cuidado personal.

En el sistema financiero destacan Caja Cusco y Compartamos Financiera, entidades que vienen fortaleciendo su posicionamiento como empleadores en sus respectivos segmentos. En tanto, dentro del rubro de centros comerciales, Mall Plaza y Plaza Norte empiezan a ganar terreno en su mercado y podrían escalar posiciones próximamente.

El análisis también identifica avances en otros sectores. En educación superior, la Universidad Científica del Sur se acerca al listado principal, mientras que en minería resalta Minera Misquichilca. En telecomunicaciones, Bitel aparece entre las compañías que podrían incorporarse al Top 200 en futuras ediciones.

Según Merco, estas organizaciones forman parte de un grupo de empresas que, sin haber alcanzado todavía una posición dentro de la clasificación general, muestran indicadores crecientes de atracción y fidelización de talento.

La medición sectorial permite identificar no solo a los líderes consolidados, sino también a aquellas compañías que están construyendo una propuesta de valor cada vez más atractiva para sus colaboradores. En un mercado donde la rotación laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para las organizaciones, fortalecer la marca empleadora se ha convertido en una ventaja competitiva cada vez más relevante.

Así, mientras las empresas líderes buscan mantener sus posiciones, otras comienzan a acercarse silenciosamente al ranking y podrían convertirse en las próximas protagonistas de Merco Talento.

Cabe recordar que la edición 2026 de Merco Talento alcanzó un récord histórico de participación. El monitor recopiló 50,541 encuestas provenientes de 12 fuentes de información, un crecimiento superior al 35% respecto al año anterior. La medición fue auditada por KPMG.

Del total de la muestra, 33,770 correspondieron a trabajadores, además de 10,559 universitarios, 900 demandantes de empleo, 497 responsables de RR.HH., 4,000 ciudadanos y otras audiencias especializadas.

Merco Talento 2026: el Top 200 sectorial