De cara al próximo año, la entidad proyecta un crecimiento mínimo del 10% de la cartera de crédito, impulsado principalmente por un buen desempeño de los créditos grupales, así lo señaló César Sanguineti, gerente central de Administración y Finanzas de Compartamos Banco.

Este tipo de financiamiento ya representa el 69% de la cartera de clientes, aunque en términos de volumen equivale al 27% del total, indicó.

Sin embargo, precisó que los créditos individuales, con un ticket promedio de S/ 9,500, continúan teniendo mayor peso frente a los grupales, cuyo monto promedio es de S/ 1,600.

Fondos de pensiones

Adolfo Peniche, gerente general de la entidad bancaria, puso énfasis en que la prioridad está en profundizar la inclusión financiera y fortalecer los productos dirigidos a estos sectores.

“No tenemos en el radar entrar a la gestión de fondos de pensiones”, afirmó el ejecutivo ante la consulta sobre una eventual participación en el sistema previsional.

Sostuvo que no tienen en sus planes enfocarse en un segmento diferente al que vienen atendiendo, que es el C y D. “Preferimos pensar en algo que amplíe la oferta en este grupo”, acotó.

Resultados

Los avances en los resultados al tercer trimestre responden no solo a una mejora sostenida en la calidad de cartera -que se ve reflejada en una reducción de los indicadores de morosidad y un mayor control de riesgo crediticio-, sino también a eficiencias en las tasas de fondeo, añadió Sanguineti.

En paralelo, la institución ha fortalecido su estrategia de fondeo mediante el ahorro. La participación de las cuentas de ahorro en su cartera de depósitos se duplicó en cinco años, pasando de 15% en 2020 a 30% en 2025.

El resto del fondeo proviene de las cuentas CTS y depósitos a plazo fijo. “Es un fondeo más barato. Vimos una oportunidad para reducir las líneas de crédito y los adeudados que teníamos, y seguiremos en esa línea”, indicó el especialista.

Bim

Sanguineti también comentó sobre los avances de la billetera Bim, que forma parte de Pagos Digitales Peruanos -empresa de la que Compartamos busca ser accionista total-.

Refirió que Bim busca consolidar su crecimiento sostenido, apoyado en eficiencia operativa, mayor captación de ahorro y una oferta crediticia alineada a las necesidades de su público objetivo.

Bim procesa alrededor de 8 millones de transacciones mensuales, un volumen que ha obligado a realizar ajustes relevantes en el core de la billetera digital, manifestó Sanguineti.

Estos cambios, según la empresa, forman parte de una hoja de ruta más amplia que contempla nuevas mejoras tecnológicas y operativas en el corto y mediano plazo.