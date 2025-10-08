La entidad financiera Compartamos Banco alcanzó las 127 agencias en el país, con la reciente apertura de 4 nuevas en las ciudades de Abancay, Pichanaqui, Chachapoyas y Bambamarca.

El gerente general, Adolfo Peniche, afirmó que la presencia nacional de Compartamos Banco acercó diferentes soluciones reales a las personas que han estado fuera del sistema financiero.

Con esta apertura de estas sedes, el banco mantiene su presencia en las regiones de Junín, Apurímac, Cajamarca y Amazonas.

Compartamos Banco basa su modelo de atención acompañando al cliente durante todo el ciclo crediticio, ofreciendo asesoría constante y soluciones adaptadas. Dentro de su ecosistema de servicios han incluido su billetera digital BIM, Marketplace Creditienda y Aterna.

“En los últimos cinco años, hemos logrado insertar a más de 430 mil personas al sistema financiero formal, consolidando nuestro liderazgo en reinserción y bancarización”, añadió Peniche.

El banco tiene como objetivo servir a más de 2 millones de personas a mediano plazo, manteniendo su meta de incluir a más personas al sistema financiero formal del país.

“Seguiremos trabajando para poder llegar a todo el Perú a través de nuestras agencias y personal, siempre colocando a las personas al centro”, puntualizó el gerente del banco.