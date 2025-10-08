Los mercados captaron la indirecta. Compren “todo”, aconsejó un gestor estadounidense de fondos de cobertura. Un año después, el Shanghai Composite, un índice que incluye prácticamente todo lo que se puede comprar en la bolsa de Shanghái, ha subido alrededor de un 40%. El repunte se fortaleció en sus primeras etapas gracias a la promesa de estímulo fiscal y al entusiasmo por la inteligencia artificial local.

Más recientemente, ha cobrado impulso gracias a los esfuerzos del gobierno por desincentivar las guerras de precios, que, si bien benefician a los consumidores, perjudican los beneficios sobre los que los accionistas tienen la última palabra. El mes pasado, el índice superó los 3,800 puntos por primera vez en diez años. Pero el objetivo final del gobierno no era simplemente reactivar el mercado. Esperaba que este también ayudara a reactivar la economía.

Desafortunadamente, la economía no ha captado la indirecta. Los altos precios de acciones pueden impulsar la riqueza y la moral de los accionistas, lo que podría animarlos a gastar, algo que los economistas llaman “efecto riqueza”. Las altas valoraciones también pueden brindar a las empresas los medios y la motivación para expandir sus negocios. Además, un mercado bursátil animado y optimista mejora la situación de los brokers, intermediarios y bancos que gestionan las compras de acciones y las financian.

La recuperación bursátil parece haber aumentado el apetito por el riesgo de los hogares. Tras años acumulando efectivo, especialmente durante la pandemia, ahora están acumulando depósitos bancarios a un ritmo menos decidido. Mientras tanto, el número de nuevas cuentas de compraventa de acciones abiertas desde el 24/9 en Shanghái podría haber superado los 30 millones para finales de septiembre. Los optimistas hablan de un “cambio tectónico” de depósitos a acciones.

Sin embargo, una mayor confianza en el mercado no ha generado optimismo sobre la economía. La confianza del consumidor, que se desplomó durante la pandemia, sigue siendo baja. El gasto de los hogares en bienes y servicios también ha sido decepcionante. Las ventas minoristas en agosto crecieron solo un 3.4% interanual, antes del ajuste por inflación.

La tendencia de “comprar de todo” no se ha extendido de las bolsas financieras a los estantes de las tiendas. ¿Qué hay del gasto corporativo? Hong Kong ha disfrutado de una bonanza de cotizaciones en bolsa este año. Sin embargo, las ofertas públicas iniciales (OPI) en China continental han sido moderadas. En abril de 2024, los reguladores elevaron los estándares de cotización tras una caída del mercado bursátil a principios de año, que le costó el puesto a Yi Huiman, director del regulador de valores.

Si bien los estándares más estrictos han ayudado a preservar el impulso del mercado al fortalecer los derechos de inversores y limitar la oferta de nuevas acciones, también han dificultado la captación de capital en el mercado bursátil. De todo el dinero recaudado por empresas no financieras de enero a agosto, solo el 1% provino del mercado de valores.

Los reguladores chinos están protegiendo a los inversores minoristas a costa de la inversión empresarial. Yi, mientras tanto, está siendo investigado por “graves infracciones disciplinarias”. El mercado de valores de China rara vez ha sido una gran fuente de financiación para las empresas. Sin embargo, incluso si no proporciona el dinero para la inversión, el mercado puede proporcionar la motivación.

En teoría, las empresas estarán dispuestas a expandirse si los mercados valoran sus activos más que el coste de reproducirlos. En la práctica, las cosas son diferentes. La inversión en activos fijos cayó más del 6% este año hasta agosto. Las medidas cautelares del gobierno contra la competencia desastrosa, incluyendo las expansiones imprudentes de capacidad, pueden haber contribuido. Si bien la moderación corporativa puede ser beneficiosa para la rentabilidad y el valor de mercado de las empresas, un derroche imprudente de capital sería mejor para la demanda.

Mercado alcista

El mercado de valores no es solo un barómetro de la economía; también forma parte de ella. Las instituciones financieras que atienden al mercado, ofreciendo préstamos con margen, cuentas de corretaje, etc., contribuyen al PBI. A veces, marcan una diferencia medible en el crecimiento. Durante la burbuja bursátil de 2015, estas actividades se dispararon. El volumen de operaciones bursátiles aumentó más del 900% en el segundo trimestre de 2015. Este repunte de la actividad financiera impulsó al sector a crecer un 23% en términos nominales en el segundo trimestre de 2015, en comparación con el año anterior. En definitiva, representó alrededor del 16% del crecimiento económico de ese año.

Sin embargo, recientemente, el aumento del volumen de operaciones ha tenido un impacto más moderado en el PBI: el sector financiero ha crecido solo un 4% en términos nominales en lo que va del 2025, en comparación con el año pasado. Una de las razones es que las comisiones de los brokers han bajado, lo que reduce el valor registrado de los servicios que prestan. La comisión media ha caído de 0.08% en 2014 a aproximadamente 0.02% en la actualidad, según Lu Ting, del banco Nomura.

El auge de la bolsa también se ha visto eclipsado por las escasas ganancias de los bancos chinos, que aún dominan el sector. Otros paralelismos con 2015 preocupan al gobierno. El repunte del año pasado ya ha durado más que la burbuja más frenética de hace una década. La financiación de márgenes (acciones compradas con dinero prestado de brokers) ha superado el récord de 2015.

Un broker aumentó los requisitos de margen el mes pasado, limitando el apalancamiento que sus clientes podían asumir. Los reguladores también han instado a los bancos a investigar el uso indebido de otros préstamos para la compra de acciones, según Bloomberg. Se ha advertido a las plataformas de redes sociales que no den demasiada publicidad al mercado alcista. Es comprensible que el gobierno tema otra burbuja. Este temor podría retrasar nuevos recortes en las tasas de interés o los requisitos de reserva por parte del banco central.

Pero la indecisión también conlleva riesgos. La deflación sigue arraigada: los costos de producción llevan 35 meses cayendo interanualmente. La inflación de precios al consumidor se volvió negativa en agosto. La desaceleración económica podría agravarse si las exportaciones flaquean y persiste la caída del mercado inmobiliario. El banco central inició el repunte bursátil hace un año con la esperanza de impulsar la economía. Sería irónico que el temor de los funcionarios a lo que han desatado perjudicara la economía más de lo que la recuperación la ha beneficiado.