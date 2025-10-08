Una vista general muestra el nuevo edificio de la Bolsa de Valores de Shanghái en Shanghái el 25 de abril de 2025. (Foto de Héctor RETAMAL / AFP)
Algunos lo llaman el 24/9. El 24 de septiembre del año pasado, las autoridades chinas decidieron impulsar un repunte en la bolsa. El banco central recortó las tasas de interés y los requisitos de reservas bancarias. También permitió a las empresas recomprar sus acciones y a los inversores institucionales apalancar sus balances con mayor facilidad.

