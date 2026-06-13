El frente externo está marcado por un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.
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José Carlos Reyes Leyva
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El dólar cerró a la baja el viernes 12 de junio, al cotizar en S/ 3,39, tras una semana de alta volatilidad, marcada por la incertidumbre sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial en Perú. Las elecciones se realizaron el pasado domingo 7 de junio.

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