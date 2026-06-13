La incertidumbre se mantendrá aún por algunas semanas, estimaron analistas, hasta que el conteo oficial de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) muestre un resultado que sea irreversible . El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha estimado que hacia mediados de julio se realizaría la proclamación del ganador.

En esta coyuntura electoral, ¿es momento de comprar o vender dólares? Al respecto, Fernando Ruíz, CEO de Kambista, plataforma de cambio de dólares, recomendó no especular con el tipo de cambio, pues aún seguirá volátil en las próximas semanas.

“Por ejemplo, el último lunes el dólar llegó a tocar un pico de S/ 3,51 y el martes ya estaba en S/ 3,35. Esa diferencia es bastante. Por eso recomendamos no especular con la volatilidad, pues así como te puede jugar a favor, también te puede jugar en contra”, subrayó Fernando Ruíz.

Asimismo, quienes tengan próximas obligaciones en dólares, podrían tomar precauciones y comprar dólares en este momento, aprovechando que la cotización está relativamente baja .

“Recomendamos tomar precauciones, sabiendo que va a haber mucha volatilidad y en la medida de que haya alguna obligación por pagar. Y monitorear mucho, pues el mercado va a ir reaccionando de forma brusca a la nueva información, tanto en el ámbito interno y externo”, agregó Ruiz.

El frente externo está marcado por un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán . De concretarse ello, esta noticia presionará la cotización del dólar a la baja, estimó Fernando Ruíz. “Pero hay idas y venidas sobre la posibilidad del acuerdo y el mercado (cambiario) reacciona fuerte”, agregó.

Escenarios para el dólar según resultados de la segunda vuelta

Con el resultado de la segunda vuelta técnicamente abierto, el mercado operará bajo incertidumbre hasta la proclamación oficial, coincidió por su parte Rodrigo Lama, chief business officer de Global66, plataforma de transferencias internacionales.

“La fortaleza institucional del BCRP y el soporte estructural del cobre y el oro han evitado una corrección más brusca. El resultado final definirá el escenario de corto plazo”, indicó Lama.

Así, estimó dos escenarios. “ Una victoria de Fujimori abriría espacio hacia (el rango de entre) S/ 3,20 a S/ 3,32, mientras que un triunfo de Sánchez podría llevar el dólar a entre S/ 3,58 y S/ 3,65, con riesgo de escalar hacia (el rango de) S/ 4,20 y S/ 4,40, si se materializan señales hostiles al sector minero o a la independencia del BCRP ”, proyectó Lama.