La inteligencia artificial está transformando el trabajo, pero Administración se mantiene entre las carreras universitarias con mayor demanda proyectada para el presente año. Foto: Composición Gestión/ Gemini.
La inteligencia artificial está transformando el trabajo, pero Administración se mantiene entre las carreras universitarias con mayor demanda proyectada para el presente año. Foto: Composición Gestión/ Gemini.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

La inteligencia artificial y la automatización están cambiando la forma en que las empresas trabajan, pero no han desplazado la necesidad de profesionales capaces de gestionar personas, recursos y decisiones. De hecho, Administración se mantiene entre las carreras universitarias con mayor demanda laboral proyectada para 2026: la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) contempla 3,822 puestos para Gestión y Administración, solo por debajo de Sistemas y Cómputo, que registra 5,226.

TE PUEDE INTERESAR

Ley crea la Universidad Tecnológica de Ventanilla con 30 carreras, ¿cuáles son?
¿Buscas un posgrado en EE. UU.? Un estudio revela las carreras con peor retorno de inversión
Carreras técnicas en medicina y minería lideran lista de las mejor pagadas: ¿qué otras hay?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.