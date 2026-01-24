El Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes) elaboró un estudio donde se identificó que, a nivel nacional, el 16.3% de los estudiantes que iniciaron sus estudios a partir del periodo 2022-1, no registraron matrícula en el 2024-2. Esta cifra asciende a un total de 120,986 estudiantes que interrumpieron sus estudios de forma temprana .

Los estudiantes de universidades privadas interrumpen sus estudios con mayor frecuencia que aquellos de universidades públicas, agrega el estudio. Así, al semestre 2024-2, el 19.2% de los estudiantes que se matricularon en universidades privadas desde 2022-1 —equivalente a 114,530 alumnos— no continuaron con sus estudios. En contraste, en las universidades públicas, la tasa de interrupción es considerablemente menor, alcanzando solo el 4.3%.

Las carreras con mayor nivel de interrupción en las universidades privadas

A nivel de las carreras con alta demanda de matriculados (con más de 5,000 estudiantes por carrera que iniciaron sus estudios desde 2022), las profesiones con mayor nivel de interrupción fueron ingeniería ambiental, contabilidad, administración e ingeniería industrial, con una tasa de interrupción por encima del 22% (ver cuadro).

En contraste, destaca medicina como una carrera con bajo nivel de deserción (9.4%) .

Por otro lado, a nivel de las carreras con baja demanda de matriculados (con menos de 3,000 estudiantes por carrera que iniciaron estudios el 2022), la tasa de deserción es aún mayor.

Así, en ciencias de la computación el nivel de deserción llegó al 40.4% y en ingeniería de seguridad laboral al 29.8% (ver cuadro).

Jorge Mori, director del Cappes, sostuvo que el principal motivo de la deserción de estudios universitarios es económico. “Hay jóvenes que estudian y trabajan; y muchas veces tienen dificultades económicas que los obliga a abandonar los estudios”, refirió.

Para reducir los niveles de deserción Mori sugiere a las universidades desarrollar mecanismos de bienestar y permanencia de sus estudiantes.

Además, desde el Estado hace falta desarrollar un programa de créditos educativos, subraya. “En Perú solo tenemos el programa Beca 18, que resulta claramente insuficiente. Mientras esto no cambie, seguirán las tasas altas de deserción”, advirtió.

Por otro lado, la deserción universitaria no solo impacta en los proyectos de vida de las personas, sino también en la sostenibilidad financiera de las instituciones, que dejan de percibir en promedio S/ 3,257 por cada estudiante que se desvincula, considerando los pagos de matrícula y pensión correspondientes a todo un ciclo académico, estima el Cappes.