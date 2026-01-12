(Fotocomposición: Joel Vilcapoma)
(Fotocomposición: Joel Vilcapoma)
Ani Lu Torres
Ani Lu Torres

La era de las startups de PowerPoint’ terminó. En Perú, los centros de innovación de las universidades continúan afinando sus filtros para depurar los proyectos que no demuestren valor real desde el inicio (incubación). Si un prototipo no logra mostrar tracción —ingresos, usuarios o interés del mercado— en su primer mes, difícilmente atraerá inversión o sobrevivirá al llamado “valle de la muerte”.

