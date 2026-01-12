Gestión conversó en exclusiva con Renzo Merino, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s. En su primera entrevista a medios, ahora como analista líder para Perú, comentó sobre las acciones que pueden ser un impulso y otras que simplemente podrían jugarle en contra al país.

¿Cómo ve Moody’s a la economía peruana?

Hay dos dinámicas importantes que se están dando a la vez. Una, muy conocida, es que el contexto externo es bastante favorable, sobre todo, por el precio de las materias primas. A la vez, vemos ciertas dinámicas positivas en la demanda doméstica, sobre todo en la inversión.

Nuestras proyecciones [para el 2025] estaban en alrededor del 3%, pero creemos que va a ser un poco más que eso. Para este 2026, lo que pensamos es que el crecimiento debería mantenerse en esos niveles, alrededor del 3%.

¿Lo que se vio en el 2025 se replicará en el 2026?

Para este 2026, […] vemos que los factores que han conllevado a este contexto externo favorable para Perú deberían mantenerse y eso obviamente debería seguir apoyando la dinámica, por ejemplo, de las exportaciones.

Por el lado interno, consideramos que la inversión se puede desacelerar un poco, sobre todo en la primera mitad del año, a raíz del tema electoral, pero es algo que se ve en cada ciclo.

Sin embargo, la pregunta que tenemos es: ¿qué pasa después de las elecciones? A raíz del resultado de estas se podría dar un contexto que quizás conlleve que las inversiones en el país vuelvan a acelerarse y eso podría nuevamente dar pie a una sorpresa positiva por el lado del crecimiento del PBI en general.

Inversión privada. Fuente: BCRP

¿Cuál es el mejor escenario después de las elecciones?

Sería un escenario donde el contexto externo actual, que es bastante favorable, pueda ser aprovechado. En el corto plazo, [esto] se da con posibles políticas bajo una nueva administración tras las elecciones que apoyen la confianza de los inversionistas. Si hay más inversiones, la economía no se va a estancar en 3%.

Más allá de ello, algo que podría apoyar al perfil crediticio de Perú en adelante es atender temas estructurales desde la perspectiva económica. Algunos relacionados al problema de la inseguridad y economías ilegales, pero también el de la informalidad.

Además, hay asuntos que considero que se van a tener que seguir viendo hacia adelante, por ejemplo, el de las pensiones. Pero, [el mejor escenario estaría constituido por] reformas que apoyen a que la economía vuelva a tasas de crecimiento más favorables de las que hemos visto y también otras políticas que puedan revertir las debilidades que tiene el Perú en cuando al marco institucional, sobre todo relacionados a las instituciones políticas.

Cuentas fiscales de Perú

¿Cómo evalúa las cuentas fiscales del país?

El año pasado se vieron dinámicas favorables por el lado del ingreso y también un comportamiento del gasto que puede haber ayudado a que se haya cumplido la meta del déficit bajo el marco de la regla fiscal (“techo: 2.2% del PBI para el 2025). Eso es positivo porque habíamos visto un par de años con incumplimientos.

Para este año, consideramos que el déficit debería también mantenerse en línea con lo que proyecta la regla fiscal (la meta es 1.8% del PBI) y si se sigue dando este contexto externo de precios de materias primas favorables, eso debería seguir ayudando a incrementar los ingresos.

Por el lado del gasto, el ciclo electoral tiende a que haya una cierta moderación en cuanto a la ejecución, sobre todo, inversión. Pero es algo que deberemos monitorear más adelante.

¿Qué más está bajo el monitoreo de Moody’s?

Si bien, de momento, pensamos que el déficit va a estar en línea con la regla fiscal y eso debería conllevar a que las métricas de deuda del Perú se mantengan relativamente estables y sigan siendo más favorables que la mayoría de los países que vemos en América Latina, seguimos monitoreando ciertos puntos. Uno de ellos, es del que se habló mucho hacia finales del año pasado: las leyes que conlleven a un aumento en el gasto en el mediano plazo.

Estamos prestando bastante atención sobre todo al tema de la revisión de estas leyes en el marco del judicial, en el Tribunal Constitucional (TC). Ahora mismo hay un Gobierno de transición que ha dicho que quizás no se puedan revisar o elevar [al TC] algunas de esas leyes. Pero, creemos que va a tener que ser una tarea del próximo Gobierno sí o sí.

¿Diría que Moody’s, pese a todo ello, sigue confiando en la regla fiscal o considera que el marco institucional se ha debilitado?

[...] El país promedio [con calificación] Baa tiene una carga de deuda que está más cercana al 60%, pero la deuda de Perú es la mitad. Esto se da en parte al buen manejo fiscal que tiene el país. Pero, si eso llegase a cambiar, a través del tiempo podría pesar sobre el perfil crediticio de Perú.

Cambios de presidentes en últimos 10 años

El cambio continuo de presidentes parece ya no mover la aguja de corto plazo, pero ¿cómo golpea esto el largo plazo?

Lo de la inestabilidad política y, hasta cierto punto en algunos periodos de los últimos casi 10 años, problemas de gobernabilidad nos preocuparon. En los últimos tres o cuatro años nos llevaron a ver que en el caso del Perú, el riesgo político había aumentado.

Lo “positivo” es que este ruido político no llegó a afectar del todo la performance de la economía. Muchos lo llaman el “piloto automático” en el caso de Perú, pero para nosotros desde la perspectiva de análisis crediticios sí consideramos que este tema de riesgo político empezó a pesar bastante en las fortalezas económicas del país.

Pero, hubo instituciones fuertes...

La fortaleza institucional del país que está relacionada al manejo macroeconómico se ha mantenido. Por ejemplo, en cuanto al manejo de la política monetaria, a la regulación del sistema financiero y –hasta cierto punto– al manejo de la política fiscal. Pero, instituciones políticas que están relacionadas a la formulación y la implementación de las políticas del Estado, sí se han visto mermadas por estos temas políticos.

Hay asuntos de más larga data, quizás hasta ciertos niveles estructurales, como el de la corrupción en el país y el respeto de la ley, que son todavía ciertas debilidades de perfil crediticio que limitan la calidad crediticia de Perú y que serían importantes que se aborden hacia adelante.

Inseguridad ciudadana y jurídica

Otro punto que es clave es la lucha contra la criminalidad. ¿Cómo cuantifica el impacto del crimen organizado en el perfil crediticio?

Si bien es un poco difícil cuantificar el efecto negativo que puede tener este problema de las economías ilegales, sí vemos que es un tema que puede afectar diferentes aspectos del perfil crediticio que nosotros analizamos.

En el aspecto del riesgo político [impacta] hasta cierto punto porque entendemos que las economías ilegales son algo que han alimentado, en parte, las tensiones sociales que se vieron enmarcadas en protestas en los últimos años. Claramente tiene un efecto económico que, dependiendo de los países y los niveles de inseguridad, puede pesar sobre los niveles de inversión.

Se suma [la afectación] a las instituciones porque si las instituciones políticas de por sí eran débiles, si hay un elemento que las pueda debilitar aún más, eso sí puede ser negativo.

Si el Perú crece más de manera estructural y las instituciones, sobre todo las políticas, se fortalecen atendiendo los aspectos que nosotros hemos resaltado a través del tiempo, eso podría ser un factor positivo para el perfil crediticio y la calificación. Pero si la contraparte, si este problema no se atiende, eso eventualmente va pesando sobre la calificación.

¿Hay seguridad jurídica en el Perú?

El país a través del tiempo ha construido una reputación, creo que positiva, en los ojos de los inversionistas. Cuando hay desacuerdos, el Perú es uno de los países en América Latina que está más abierto a tratar de resolverlos. Esperaríamos que el comportamiento de siga en esa línea, de tratar de apoyar la inversión y cuándo se dan estos desacuerdos, se resuelva bajo los marcos existentes.

BCRP y MEF, así se ven las entidades para Moody’s

En un reciente informe, S&P mencionó la relevancia de la figura de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). ¿Para ustedes es un tema de preocupación su eventual salida?

Valorando la figura [actual] del presidente del BCRP, vemos en el banco un nivel de profesionalismo que ha ayudado a través del tiempo a robustecer la credibilidad que tiene ante los ojos de los inversionistas. Obviamente, dependiendo de cómo se dé el proceso y cuál sea el resultado, nosotros vamos a estar atentos. Pero, en todo caso, el nivel técnico es alto en comparación con otros países de la región.

¿Cómo se ve el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?

Es una pregunta difícil porque, en cuanto al manejo fiscal, siempre hemos apreciado el nivel técnico del staff en general del MEF. Pero, el tema político ha influenciado un poco el comportamiento, el manejo de las cuentas fiscales en los últimos años.

Si vemos hacia adelante, esperamos que haya un MEF que, en primera instancia, en nuestro escenario base, mantenga este manejo fiscal en línea con los parámetros de la regla fiscal, que obviamente seguirían apoyando uno de los pilares de apoyo del perfil crediticio, balanceando con lo que serán las políticas de la próxima administración.

Sobre Petroperú: " Aún falta ver si será una política de Estado"

El otro asunto que puede afectar un poco las dinámicas fiscales es claramente Petroperú, así lo reconoce Renzo Merino, en caso no se den medidas concretas.

“Sobre la deuda de la compañía, el Gobierno en los últimos años ha tenido que apoyarla cuando ha sido necesario. Además, hay ciertos puntos operativos de la petrolera que conllevan a pérdidas y eso es algo que también se ha tenido que cubrir. Eso pesa al final sobre las dinámicas de las cuentas fiscales”, recordó.

Merino agregó: “Desde la perspectiva regional, el tamaño del problema para el Perú es menor, pero es algo que claramente se tiene que abordar y que por mucho tiempo se dejó pasar. Creemos que ya con el Decreto de Urgencia (DU) que dio recientemente el Gobierno, quiere dar la evidencia de que se va a tratar porque si se deja pasar, el problema va a seguir creciendo”.

Sobre el DU, mencionó que hay que tratar de diferenciar entre lo que puede ser una política de un Gobierno específico y una política de Estado.

Al tratarse de un Gobierno de transición, Merino consideró que todavía no queda claro si la reestructuración de Petroperú va a ser una política que se va a mantener luego del cambio de Gobierno.

“Vamos a tener que esperar hasta después de las elecciones para conocer bien cuáles serían las intenciones del próximo Gobierno porque es difícil que en el contexto electoral los candidatos empiecen a hablar específicamente de este tema, aunque nos pueden sorprender”, anotó.

El representante de Moody’s mencionó que también será necesario ver cómo evoluciona la dinámica que se desprenden del DU, tomando en cuenta los plazos que se han consignado, para tener una idea más concreta de las medidas que se podrían abordar por lo menos en el corto plazo.