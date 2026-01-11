Las expectativas empresariales para el inicio del 2026 muestran señales mixtas. De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el optimismo para invertir a corto plazo se ha reforzado, particularmente para los próximos tres meses —periodo que coincide con la campaña de verano—, aunque la recuperación no es homogénea entre sectores.

Más optimismo para invertir a tres meses

En diciembre, el índice de expectativa de inversión a tres meses para el total de empresas se ubicó en 57.6 puntos, por encima del nivel de noviembre, consolidándose claramente en terreno optimista.

Este resultado refleja una mejora en la disposición de las empresas a ejecutar decisiones de inversión en el corto plazo, asociadas principalmente al primer trimestre del año.

El avance del indicador no implica un cambio estructural en el ciclo de inversión, pero sí muestra que, en términos de expectativas, las empresas son más optimistas que el mes previo, manteniéndose por encima del umbral neutral de 50 puntos.

Resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas | Foto: NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP No. 01 – 9 de enero de 2026

Construcción mejora, pero sigue en terreno pesimista

La lectura cambia cuando se observa el detalle sectorial. En el caso de construcción, si bien el indicador de inversión a tres meses muestra una mejora respecto a noviembre, permanece por debajo de los 50 puntos, lo que indica que el sector sigue siendo pesimista en términos de nuevas decisiones de inversión.

Este resultado confirma que la construcción continúa como el sector más rezagado dentro del bloque empresarial, aun cuando otros sectores ya se mueven cómodamente en terreno optimista.

La mejora mensual no implica un cambio de signo: el sector está menos pesimista, pero todavía no optimista.

Inversión a 3 meses e inversión a 12 meses | Foto: NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP No. 01 – 9 de enero de 2026

Empleo en construcción cae a zona neutral

Un comportamiento similar se observa en el indicador de contratación de personal a tres meses. A nivel agregado, el índice se mantiene en terreno optimista; sin embargo, en construcción, el indicador retrocede y se ubica en torno a los 50 puntos, es decir, en zona neutral.

Esto implica que las empresas constructoras no están proyectando, en promedio, ni un aumento ni una reducción clara del empleo en el corto plazo. La caída no supone un escenario pesimista, pero sí evidencia una pérdida de impulso frente a meses anteriores

Factores estacionales y contexto político

El comportamiento del sector construcción se explica, en parte, por factores estacionales. El verano suele ser un periodo más complejo para la ejecución de obras, especialmente en regiones afectadas por lluvias.

A ello se suma un entorno de creciente cautela empresarial, marcado por un año electoral y mayores niveles de incertidumbre para decisiones de mediano plazo.

En ese contexto, la encuesta del BCRP muestra que, aunque el optimismo general mejora para el verano, la recuperación no alcanza aún a la construcción, tanto en inversión como en empleo.