Como todos los meses, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó hoy los resultados más recientes de su Encuesta de Expectativas Macroeconómicas donde consultan a empresarios de todo el país.

A pocos meses de las elecciones generales, los resultados generales indican que todos los indicadores a 3 meses retrocedieron, excepto aquellos sobre inversión. Los datos, vale decir, son a diciembre del 2025.

Hasta ese mes, además, 16 de 18 indicadores (de expectativas y situación actual) se ubicaron en el tramo optimista (más de 50 puntos), cifra igual a lo que registró el BCRP en noviembre.

El sentir empresarial respecto al futuro de la economía a 3 meses, lo que abarcaría el primer trimestre del 2026, pasó de registrar 58.2 puntos en noviembre a 55.3 en diciembre.

En el caso de la contratación de personal, también hubo un retroceso: el indicador pasó de 55.9 a 53.5 puntos en la encuesta del BCRP.

Disminuciones similares se observan en los resultados de la expectativa del sector, la situación de la empresa y demanda de productos.

El único indicador que mejoró entre noviembre y diciembre fue la inversión de las empresas. La expectativa a 3 meses para este valor pasó de 55.8 a 57.6 puntos, a pesar de que el periodo se cierra poco antes de la jornada electoral del domingo 12 de abril.

Respecto a las expectativas a 12 meses, que trascienden el ciclo electoral, incluyendo las elecciones municipales que serán en octubre, se observan resultados mixtos.

Por ejemplo, la apuesta por inversiones también subió, pero solo 0.2 puntos entre noviembre y diciembre. No se movió la demanda de productos en este periodo (70.9 puntos).

En el lado contrario, sí se resintió, por ejemplo, la contratación de personal. A 12 meses el indicador pasó de registrar 62.8 puntos en noviembre a 61.1 en diciembre.