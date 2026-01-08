Washington reafirma su estrategia contra el narcotráfico y la seguridad en el hemisferio occidental. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL / referencial
Washington reafirma su estrategia contra el narcotráfico y la seguridad en el hemisferio occidental. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL / referencial
La Embajada de Estados Unidos en Perú compartió una declaración de Marco Rubio —el secretario de Estado y — en la que advierten que no dejarán que sus adversarios utilicen América Latina como “base de operación”.

, fueron las palabras de Rubio, compartidas por la Embajada de EE.UU. en el país.

Según Washington, la guerra es contra las organizaciones del narcotráfico y no contra Venezuela.

“Lo que más nos importa es la seguridad, protección, bienestar y prosperidad de Estados Unidos”, añadieron.

Trump refuerza su mensaje contra el narcotráfico y alerta sobre amenazas en el hemisferio occidental. China, potencia de ese lado del charco, es también el socio más importante del Perú, junto a Estados Unidos. Foto: EFE

Las palabras de Rubio —fieles al discurso confrontacional de Trump, quien ha desatado una guerra arancelaria con China—

China, por ejemplo, lidera ampliamente el intercambio e inversión en minería y el sector energético, mientras que Estados Unidos, juega un rol clave en servicios, agroexportaciones y flujos financieros.

