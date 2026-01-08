La Embajada de Estados Unidos en Perú compartió una declaración de Marco Rubio —el secretario de Estado y hombre de plena confianza de Donald Trump— en la que advierten que no dejarán que sus adversarios utilicen América Latina como “base de operación”.

“No vamos a permitir que el hemisferio occidental sea una base de operación para los adversarios, competidores y los rivales de Estados Unidos”, fueron las palabras de Rubio, compartidas por la Embajada de EE.UU. en el país.

Según Washington, la guerra es contra las organizaciones del narcotráfico y no contra Venezuela.

“Lo que más nos importa es la seguridad, protección, bienestar y prosperidad de Estados Unidos”, añadieron.

Trump refuerza su mensaje contra el narcotráfico y alerta sobre amenazas en el hemisferio occidental. China, potencia de ese lado del charco, es también el socio más importante del Perú, junto a Estados Unidos. Foto: EFE

Las palabras de Rubio —fieles al discurso confrontacional de Trump, quien ha desatado una guerra arancelaria con China— impactan en Perú, considerando que ambas potencias son sus principales socios comerciales.

China, por ejemplo, lidera ampliamente el intercambio e inversión en minería y el sector energético, mientras que Estados Unidos, juega un rol clave en servicios, agroexportaciones y flujos financieros.