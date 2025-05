Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, sostiene que China ha cobrado gran relevancia en un contexto donde las finanzas de Estados Unidos se deterioraron. Pone un ejemplo: el déficit fiscal alcanzó el 7% del PBI, una “realidad más cruda si se lo compara con economías avanzadas como Reino Unido, Canadá o Japón”.

“Además, la deuda pública de Estados Unidos superó el 120% del PBI. Si eso se mantiene en el tiempo podría perjudicar su economía por la alta carga fiscal. Por eso Donald Trump busca recaudar más con su política comercial de imponer más aranceles pese al consenso que hay sobre los efectos del proteccionismo: termina perjudicando a las economías globales” , refirió a Gestión.

Considera Zacnich que Trump “busca aliados” en su lucha por recuperar “la hegemonía mundial”, sin importar los resultados de su política agresiva: complicaciones en la reducción de la tasa de interés y más inflación.

Édgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de Cien - Adex, recalcó que no existe ninguna ventaja ni trato diferente a las inversiones de un determinado país, sea China o Estados Unidos, por lo que pide “tomar con cautela” las afirmaciones del heraldo de Donald Trump. Insistió en que Perú debe mantener una postura neutral ya que el real trasfondo entre Washington y Pekín es netamente político.

Celo político: ¿no atenta contra el albedrío comercial peruano?

En más de una ocasión Estados Unidos ha alarmado sobre la presencia de inversiones chinas en América del Sur porque alimentaría su influencia comercial y política, en especial, con la reciente inauguración del Megapuerto de Chancay. Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE.UU. durante la administración de Joe Biden, aseguró a Financial Times que se podrían albergar buques chinos en el hub portuario.

Al respecto, Zacnich recuerda que Perú no está en condiciones de escoger qué tipo de inversión requiere, por lo que debe resguardar su soberanía y hacer respetar su estado de derecho.

“Es bienvenida la inversión de quien fuese, siempre que cumpla con los estándares legislativos, ambientales, laborales y con beneficio para los trabajadores, independientemente de la actividad en la que se desenvuelva” , señaló a este diario.

Trump ha impuesto aranceles del 145% a importaciones procedentes de China. Foto: difusión / EFE

Es decir, si Xiaomi quiere abrir una planta en Chancay, ¿Estados Unidos puede intervenir? No tienen por qué —según el vocero de ComexPerú— ya que “con las zonas económicas especiales se tendrá un polo para atraer a empresas interesadas en abrirse a mercados regionales y asiáticos. “Lo único que no se puede hacer es ‘encaletar’ productos de China hacia Estados Unidos. Ahí se incurriría en una falta porque no respetamos las reglas de origen”, soslayó.

¿Cómo afecta la guerra arancelaria a las exportaciones peruanas?

César Tello, presidente de Adex, estimó que el 78% de las exportaciones peruanas a Estados Unidos están en riesgo por el incremento de aranceles anunciado por Donald Trump.

Los rubros con mayor riesgo ante la subida arancelaria serían la agroindustria, minería, textil-confecciones, pesca y joyería. Y, por tamaño de empresa, las mypes serían las más golpeadas.

En esa línea, Vásquez resaltó que China y Estados Unidos abarcan, en conjunto, cerca del 40% de nuestras exportaciones e importaciones, respectivamente; y en este escenario de guerra arancelaria —donde ya se nos aplica una tasa del 10%— recién con las cifras de abril y mayo se podrá saber de primera mano qué rubros son los más afectados porque “recién va un mes del anuncio de estas medidas (de Donald Trump)”.

Si Xiaomi quiere abrir una planta en Chancay, ¿Estados Unidos puede intervenir? No tienen por qué —según el vocero de ComexPerú— ya que “con las zonas económicas especiales se tendrá un polo para atraer a empresas interesadas en abrirse a mercados regionales y asiáticos. Foto: difusión / GEC

“Igual va a depender de cada sector. Algunos son más productivos y competitivos y aún con este arancel van a poder seguir mejorando sus niveles de eficiencia para seguir exportando a Estados Unidos. Entre los más afectados estarán las unidades exportadoras como las micro y pequeñas empresas, ya que el 10% significará una diferencia sustancial entre seguir exportando o retirarse de los mercados”, puntualizó.

Vásquez adelantó que algunos compradores norteamericanos están solicitando a los exportadores que asuman el 100% de los costos; mientras que algunos comparten el costo y otros, trasladan el costo adicional al consumidor.

Por su parte, Zacnich sintetiza que el Tratado de Libre Comercio - TLC entre Perú y Estados Unidos “no protege” a nuestro país de políticas arancelarias como las de Trump ya que este las aplica “para asegurar su seguridad nacional por el déficit fiscal que arrastra”.

China vs. Estados Unidos: sus números en el comercio exterior peruano

En datos de la Asociación de Exportadores - Adex, durante el primer bimestre del 2025 los despachos peruanos a China totalizaron US$ 4,727.5 millones. El principal producto enviado fueron los minerales de oro y concentrados (+500%).

Perú importa de China US$ 72.4 millones solamente en dispositivos de telecomunicación. Foto: archivo / MTC

En tanto, los envíos a Estados Unidos ascendieron a US$ 1,726.0 millones empujado principalmente por carburorreactores destinados a empresas de aviación (+112.2).

Y, en materia de importación, desde China el comercio implicó US$ 2,920.8 millones entre enero y febrero encabezado por los dispositivos inalámbricos para telecomunicaciones o transferencias de datos (+119.6%); mientras que de Estados Unidos, se importaron US$ 1,845.3 millones, destacando el ingreso de diésel 2 (+112.7%).

Finalmente, Édgar Vásquez explica que cerca del 96% de los envíos peruanos a China son minerales y aceite de pescado y no habrían cambios en este flujo pese al incremento arancelario de Estados Unidos.

“Cada uno de los mercados ya tiene sus particularidades. No quiere decir que el arancel traerá más exportaciones mineras a China porque el grueso de nuestros despachos ya van para allá. El efecto se sentirá en los productos de más valor agregado, y estos sectores no tradicionales son la agroindustria, confecciones, pesca no tradicional, metalmecánica, químicos, etc”, sostuvo.