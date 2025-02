China implementará una serie de aranceles a productos importados desde Estados Unidos en sectores como energía, automóviles y maquinaria, a modo de respuesta tras la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump.

Dicha medida llegó minutos después de que entrara en vigencia la subida del 10% de los aranceles impuestos por Washington a los productos chinos. Cabe añadir que para Trump, Pekín realiza “prácticas comerciales desleales” y no reprime el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

¿A cuánto asciende el comercio entre China y Estados Unidos?

El comercio entre China y Estados Unidos sumó más de US$ 530,000 millones en los primeros 11 meses del 2024 —en cálculos de Washington— y en dicho periodo, las exportaciones chinas hacia el mercado norteamericano sumaron más de US$ 400,000 millones.

El país gobernado por Xi Jinping es, entonces, el segundo socio comercial de Estados Unidos. Solo México lo supera.

Además, para China, Estados Unidos es un crucial proveedor de productos electrónicos, ropa o textiles, según el Peterson Institute of International Economics (PIIE). Sin embargo, existe un “enorme desequilibrio” y el déficit comercial con China llegó a US$ 270,000 millones de enero a noviembre del 2024.

Por otro lado, se acusa a China de dumping por el apoyo del Partido - Estado chino a su industria y trato desequilibrado a las empresas estadounidenses que operan en su mercado. Aún así, su economía sigue siendo muy dependiente de las exportaciones.

Antecedentes de Donald Trump y China

En su primer mandato presidencial, Donald Trump impuso aranceles a cientos de miles de millones de dólares de productos chinos. Estados Unidos pidió un mejor acceso al mercado chino, el cual tenía un drástico control estatal y donde se prefiere a las empresas nacionales.

Ante ello, Pekín respondió con impuestos a las importaciones estadounidenses: los agricultores fueron los más afectados. Recién en 2019 se acordó una “tregua” llamada Fase 1. China se comprometió a importar US$ 200,000 millones de productos estadounidenses, incluidos US$ 32,000 millones de productos agrícolas y mariscos. Expertos señalan que no se cumplieron estos objetivos por las consecuencias de la pandemia del Covid-19.

¿Qué pasará ahora entre EE. UU y China?

Joe Biden no canceló los aranceles pero fue más específico al querer limitar las exportaciones de chips para prevenir el uso de tecnologías estadounidenses por parte de militares chinos. También se aumentó algunos aranceles en represalia por el “exceso de capacidad industrial” del dragón asiático: para vehículos eléctricos subieron el 100% y para los semiconductores, al 50%.

Ahora, China aplicará aranceles del 15% para las importaciones de carbón y gas natural licuado (GNL) estadounidense; así como una del 10% a las importaciones de petróleo o maquinaria agrícola, vehículos deportivos y camionetas.

Trump, por su parte, pidió revisar exhaustivamente las prácticas comerciales chinas. Para abril se tendría el informe que “podría ser el catalizador de nuevos aranceles”.