Xi Jinping está dispuesto a hacer cualquier cosa para cumplir la misión de su Partido Comunista: convertir a China en la primera potencia económica y militar para 2049, cuando se cumpla el centenario de la República Popular. Se desconoce con exactitud cómo se configura esa expansión china por el mundo, hasta ahora.

Daniel Méndez, sinólogo español, que vivió siete años en Pekín y autor de “136: el plan de China en América Latina” , detalló la huella que la creciente potencia asiática está dejando en la región. En el caso de Perú, la inauguración del puerto de Chancay y los varios acuerdos que se firmaron con China en el marco del APEC 2024, dan un claro mensaje: “Es una estrategia que va más allá de un sector concreto. Existe una relación multidimensional”, explicó a Gestión desde España.

A continuación, este diario realizó una investigación de cómo China viene reforzando su influencia en Perú a través de la “estrategia 136″ que consiste en la cooperación entre ambos países, los tres motores de esa relación y los seis sectores prioritarios para China.

Plan de cooperación con China

Si bien en 2019, el Perú firma un Memorándum de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con China para formar parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta , este año, el gigante asiático elevó el estatus de Perú de “socio comercial” a “socio estratégico ” a través de varios acuerdos.

Se firmó un MOU para mejorar las relaciones comerciales e impulsar las inversiones , luego cada ministerio hizo lo propio en el sector transporte , agro , minero , salud y educativo . Además, se firmó la optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado en 2010.

MOTORES DE LA RELACIÓN

Intercambio comercial

China se ha convertido en el principal destino de nuestras exportaciones, ya que representa el 37% de nuestros envíos al mundo. Desde que se firmó el TLC en 2010, la balanza comercial (exportaciones + importaciones) entre Perú y China ha tenido un crecimiento anual de 10%. Ha pasado de US$ 10,600 millones a poco más de US$ 36,000 millones en 2023, según Comex Perú. En detalle, las exportaciones peruanas al gigante asiático ascendieron a US$ 23,173 millones el año pasado. A julio de este 2024, alcanzaron los US$ 14,260 millones.

Al respecto, la Asociación de Exportadores (Adex) afirmó que el puerto de Chancay, la optimización del TLC, los nuevos acuerdos y las zonas económicas especiales duplicarían las exportaciones en 2034. “En los próximos 10 años podríamos llegar a US$ 40,000 millones de nuestras exportaciones solo a China”, indicó el gremio. Los principales productos que exportamos principalmente son metales , harina de animales y agrícolas . Mientras que lo que importamos de China son productos manufacturados con alto valor tecnológico.

Inversiones

Actualmente, existen más de 200 empresas chinas que han invertido en nuestro país. De acuerdo con un estudio de American Enterprise Institute (AEI), publicado en enero de este año( actualizado hace poco), entre el 2005 y 2024, el monto invertido por China en el país, incluyendo construcción, fue de US$ 31,830 millones. La adquisición más resaltante que realizó China fue la compra de China Southern Power Grid International por US$ 2,900 millones al negocio eléctrico de Enel, aquel que suministra energía al norte de Lima.

Si bien la Sociedad Nacional de Industria (SNI) se había mostrado en ese momento preocupada por la venta de Enel, ya que significaba la concentración del 100% del mercado de distribución de electricidad en manos de China , ahora su gerente general, Antonio Castillo dijo a este medio que “se debe evaluar permanentemente por Indecopi para que no dañe a los consumidores, sean empresas productivas o usuarios domiciliarios”.

Cooperación financiera

El financiamiento chino en proyectos de infraestructura en Perú es real. En su visita a Pekín, el gobierno peruano presentó ante inversores chinos una cartera de ocho proyectos ferroviarios valorados en US$ 31,000 millones. Según el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, estos proyectos se ejecutarán bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) y no generarán deuda externa , ya que serán financiados mediante un modelo de project finance, que utiliza los ingresos futuros del proyecto para cubrir los costos.

También, el ministro anunció a mediados de este año, un plan para promover la adquisición de autos y buses eléctricos y viene solicitando financiamiento al gobierno chino . “China es hoy el principal productor de vehículos eléctricos en el mundo, entonces la idea es apuntar a conseguir este fondo de financiamiento ”, añadió.

SECTORES

Energía y recursos naturales

El economista Carlos Aquino explicó que las empresas chinas controlan prácticamente el 100% de la producción de hierro (la empresa Shougang ), y un poco menos del 20% ( China Minmetals y Chinalco con Las Bambas y Toromocho , respectivamente,) de la de cobre.

En mayo de este año, Zijin Mining Group compró el 100% de la mina de oro La Arena (La Libertad) a la empresa canadiense Pan American Silver por US$ 245 millones y una regalía del 1.5% del proyecto La Arena II. También, MMG informó a G de Gestión que planea extender la vida útil de la mina Las Bambas. Cabe destacar, que China es el principal inversionista de proyectos mineros del país con más del 20% .

Construcción de infraestructuras

Durante la inauguración del puerto de Chancay, el mandatario de China, Xi Jinping , destacó que es el primer puerto inteligente de Sudamérica y que reducirá en más de 10 días el transporte marítimo entre China y Perú. La megaobra contempla una inversión total de más de US$ 3,000 millones. El puerto pertenece en un 60% a Cosco Shipping y en un 40% a la empresa peruana Volcan.

Perú le mostró a los empresarios chinos un paquete de proyectos como los trenes ejecutados bajo la modalidad G2G. Al respecto, el embajador chino, Son Yang dijo que van a analizar dicho proyecto y la posibilidad de construir no solo ferrocarriles, sino carreteras, puentes, escuelas y demás infraestructura . “Las empresas chinas son las que han construido más vías de trenes de alta velocidad de todo el mundo”, afirmó el sinólogo español.

Agricultura

La optimización del TLC con China, firmado durante la APEC 2024, logró el ingreso de siete productos peruanos al mercado chino: pecanas, castañas, frutas congeladas (arándanos, mangos y palta), carne de vacuno y carne de porcino . Al respecto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, indicó que dichos acuerdos permitirán el acceso de la oferta de pequeños productos a Asia.

Además, resaltó que las ventas de productos agropecuarios al gigante asiático pueden aumentar en un 20% en los siguientes años por el puerto de Chancay. A la fecha, exportamos alrededor de US$ 420 millones.

Manufactura

A mediados de este año, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, comentó que el puerto de Chancay permitiría atraer inversiones de parte de fabricantes de autos eléctricos para instalar plantas de ensamblaje y manufactura de sus vehículos. Entre las posibles compañías, señaló que podría ser la automotriz china BYD , que ha mostrado interés en invertir en la región. De hecho, el gobierno viene promoviendo la electromovilidad con la adquisición de autos y buses eléctricos con apoyo de China.

Sin embargo, Morán advirtió que la mayoría de proyectos chinos de manufactura se han caído, incluso en Brasil han cerrado fábricas . Además, aseguró que, al tener un TLC con nuestro país, suele ser más rentable para China importar los productos desde Perú que implementar una planta . “China mira mercados grandes para instalar su manufactura como México y Brasil”.

Innovación científica y tecnológica

Tras la firma del MOU entre el MTC y las autoridades chinas, se plantea desarrollar en Perú, tecnologías de la inteligencia artificial, internet de las cosas, internet industrial, blockchain, big data y otras tecnologías avanzadas del futuro en sectores productivos y sociales claves .

Tecnología de la Información

En su visita a Shenzhen el pasado julio, la mandataria Boluarte firmó un acuerdo tecnológico con Huawei para formar a 20,000 jóvenes peruanos en nuevas tecnologías de la información. También, tuvo una reunión con la empresa de seguridad cibernética, E-Link, para contar con tecnologías que combatan el crimen organizado en el país.

PREOCUPACIÓN DE ESTADOS UNIDOS: MITOS Y VERDADES

El año pasado, EE.UU. expresó a Perú su preocupación de que China tenga un presunto control de sus infraestructuras claves como el puerto de Chancay y la distribución eléctrica. Sin embargo, en una reciente entrevista que dio a Gestión el embajador de China en Perú, Son Yang, dijo que esa preocupación debería trasladarse en inversiones concretas que favorezcan al país. ¿Entonces por qué no lo hace?

Gonzalo Banda, analista político, explicó que desde hace varios años se evidencia la desidia de Estados Unidos y sus aliados de occidente en realizar políticas de desarrollo en Latinoamérica. “Tal vez el tamaño de nuestras economías sea insignificante pero el tamaño de nuestros recursos no. El primer responsable de que China haya avanzado tanto en importancia de puertos es Occidente ”, afirmó.

Otra acusación. El diario británico The Telegraph aseguró que el puerto de Chancay podría ser utilizado por la marina china para apoyar “operaciones” contra la costa oeste de EE.UU. Al respecto, el embajador Son Yang dijo que China no es un país deliberante ni tampoco desarrolla una política militarista.

Farid Kahhat, internacionalista, dijo que existe el temor de que se reproduzca lo que ha ocurrido con el puerto administrado por una empresa china en Sri Lanka , donde recalan buques comerciales y de guerra para abastecerse de combustible y repararse. Sin embargo, recalcó que dicho puerto africano no es equivalente al nuestro.

Gonzalo Banda, analista político, explicó que desde hace varios años se evidencia la desidia de Estados Unidos y sus aliados de occidente en realizar políticas de desarrollo en Latinoamérica.

¿TRAMPA DE LA DEUDA CHINA?

Para Carlos Aquino, economista y director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM), el país no necesita préstamos de China porque somos “abiertos” a recibir inversión. “Un país se desarrolla a través de inversión extranjera o préstamos. Perú es una economía relativamente estable a diferencia de otros países como Venezuela , que no recibe inversión foránea y debe optar por endeudarse”, indicó.

Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico (CECAP) de la Universidad del Pacífico (UP), aclaró que los proyectos chinos en Perú son de capitales privados y el Estado no se está endeudando. “La mala decisión sería empezar a pedir a cualquier país, incluido China, financiar proyectos sin respaldo de un modelo de negocio. No estamos en un país donde se replica la trampa de la deuda como en Sri Lanka ”, explicó a Gestión.

Sin embargo, aclaró que el financiamiento tiene una cuota de riesgo, por lo que en Asia se trabaja con asociaciones de empresas para ejecutar proyectos de infraestructura . “Los proyectos que se han realizado en Asia fueron a través de consorcios malasios chinos o indochinos, este último realizó el tren rápido de Whoosh en Indonesia”, afirmó el experto contando su experiencia en un viaje de estudio a los puertos de Malasia, Tailandia y China.

Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico (CECAP) de la Universidad del Pacífico (UP), aclaró que los proyectos chinos en Perú son de capitales privados y el Estado no se está endeudando.

Dato.

Hoy, entre el 5% o 10% de la población peruana tiene origen chino, indicó Maribel Temoche, directora del Instituto Confucio.

