En 2025, Alanya Repostería abrió un nuevo local en el Jockey Plaza, inaugurado el 6 de junio, que demandó una inversión cercana a los US$80,000. Esta apertura fue concebida bajo el formato A Mini, una propuesta que introduce una experiencia más ágil frente a los locales tradicionales de la marca. “No lo llamaría ‘to go’. Aquí no vamos a perder la calidad ni el tipo de servicio”, explicó Zara Alanya, fundadora del negocio. El nuevo formato marca así una evolución del modelo al adaptarse a nuevos hábitos de consumo, manteniendo los estándares de elaboración y producto.

Así Alanya Repostería cerró el 2025 con cinco locales operativos, ubicados en Chacarilla, Barranco, El Polo, el Jockey Plaza y Playa Blanca. Dentro de esta red, dos locales —El Polo y el Jockey Plaza— ya funcionaban bajo el concepto A Mini, mientras que los demás conservaban el formato tradicional de la marca, enfocado en una pastelería de investigación y en el uso de insumos peruanos como la mashua, el tumbo y la lúcuma. Con esta base, la pastelería peruana inicia una nueva etapa de expansión con foco en Lima.

Tostada francesa en pan brioche, namelaka de pimienta rosa, conversa de fresas y crema montada, todo hecho en casa. (Foto: Heroína Estudio)

Expansión 2026: locales con nuevos conceptos gastronómicos

En enero del 2026, Alanya Repostería abrió un nuevo local bajo el formato A Mini, ubicado en el jirón Áncash, en el Centro de Lima. El espacio, inaugurado el 28 de enero, responde a un concepto más ágil, sin servicio a la mesa y enfocado en un consumo rápido. “Amini vendrían a ser los locales pequeños donde la gente va más rápido por un café”, explicó Zara Alanya, al precisar que el formato mantiene el mismo estándar de producto de la marca.

El siguiente hito del año será la apertura del restaurante Alanya en San Isidro, prevista entre finales de marzo e inicios de abril. El local contará con 326 m², distribuidos en dos niveles, con una terraza visible desde la calle. La propuesta estará enfocada en una cocina bistró, entre francesa y mediterránea. Zara Alanya señaló que el espacio integrará panadería, bollería y heladería artesanal.

A este plan se suma Cacao Alanya, una chocolatería experiencial que abrirá en Barranco, en la calle Sáenz Peña, también entre finales de marzo y abril. El local tendrá alrededor de 300 m² y permitirá al público conocer el proceso de elaboración del chocolate desde el grano hasta la tableta. “Como hacemos nuestro chocolate hace tres años, ahora lo vamos a exponer en un lugar donde se vea cómo se fabrica”, explicó la fundadora, al detallar que el espacio combinará café, exhibición y una mesa experimental para 12 personas.

La maestra pastelera y fundadora de Alanya Repostería fue reconocida por la calidad de sus postres, destacando por su dedicación y técnica en el sector gastronómico peruano. (Foto: Martin Pauca).

Carta: investigación con insumos peruanos poco explotados

En 2026, la carta de Alanya Repostería sigue teniendo como pilares la pastelería y la bollería, que se mantienen como los productos más demandados de la marca. Zara Alanya destaca la buena acogida de propuestas que reinterpretan lo tradicional, como versiones no clásicas del arroz con leche o el milhojas, así como el interés de clientes extranjeros por productos elaborados con insumos peruanos, especialmente la lúcuma. La rotación permanente de la carta, impulsada por eventos mensuales, acompaña esta estrategia de renovación constante.

El principal diferencial de Alanya está en la calidad y el control del proceso, con la elaboración propia de chocolate, mantequilla y pistacho, evitando el uso de sucedáneos. “Quería algo que de verdad sepa a chocolate”, señaló la fundadora. En los locales tradicionales, la marca apuesta por una pastelería de investigación con insumos poco explotados como la mashua o el tumbo, mientras que el formato Amini concentra una oferta más simple, con productos exclusivos como el queso helado en paleta y una línea de helados artesanales y gelato, reforzando la diferenciación dentro del portafolio.

Mirada a provincias y el exterior

En 2026, Alanya Repostería evalúa su expansión a provincias, con Cusco como el mercado más atractivo por su perfil turístico y afinidad con propuestas gastronómicas de mayor valor. Como opciones adicionales, la marca también considera Piura y Arequipa, aunque sin plazos definidos, priorizando un crecimiento que permita mantener su estándar de producto y operación.

En el plano internacional, Estados Unidos aparece como la plaza que más interés genera para un eventual desembarco. Más allá del mercado, la ambición es posicionar a Alanya como una marca con proyección global. “Alanya debe ser reconocida en cualquier parte del mundo, como Starbucks, pero representando la pastelería con producto peruano”, afirmó Zara Alanya, al resumir la visión de llevar una propuesta con identidad local a escala internacional.

