El lanzamiento de ‘A mini’ marca un giro estratégico hacia locales más ágiles, sin renunciar a la calidad. (Foto: Heroína Estudio)
Sandra Reyes
Alanya, pastelería fina peruana liderada por la chef Zara Alanya, cerró el 2025 con un crecimiento superior al 10% frente al 2024, impulsado por el lanzamiento de A Mini, un formato de tiendas más pequeñas orientadas a un consumo más rápido sin renunciar a la calidad ni al estándar de la marca, que la empresa define como “un paso más en su evolución”. Para el 2026, Alanya acelerará su expansión con nuevas aperturas —más locales A Mini, un restaurante con propuesta bistró y Cacao Alanya, su chocolatería experiencial—, en un proceso que la lleva de ser una pastelería de autor a consolidarse como un ecosistema gastronómico: ¿hasta dónde llegará la marca peruana en esta nueva etapa?

