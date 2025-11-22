María y Carlos Armando de la Flor, fundadores de la cadena Maria Almenara, recibieron el premio EMA Empresas Familiares, organizado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares. Foto: Maria Almenara
María y Carlos Armando de la Flor, fundadores de la cadena Maria Almenara, recibieron el premio EMA Empresas Familiares, organizado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares. Foto: Maria Almenara
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

La historia comenzó en Talara, Piura, pero tomó forma en Lima. Era el 2007 y María había dejado su ciudad natal para abrir su primer local en la capital peruana, sin imaginar que su pastelería tradicional iba a escalar gracias a los datos. En 2020, en plena pandemia, empleaba a 100 personas; hoy el equipo bordea los 600, impulsado por una expansión acelerada: a su cadena María Almenara se sumaron la adquisición de Las Delicias (juguería) y el lanzamiento de Silvestre, una propuesta que -de hecho- nació a partir de un estudio desarrollado junto a la Universidad de Harvard.

TE PUEDE INTERESAR

Tres lecciones del creador de The North Face para emprendedores en Perú
Grupo EFE mira a la selva: esto dicen los dueños de Tiendas EFE sobre su expansión
Araceli Añaños de Grupo Aje: “Vamos a entrar a una nueva categoría en 2026″
Del taller en Gamarra al mundo: los nuevos proyectos de Jorge Luis Salinas tras su éxito
Casa Banchero sobre expansión: “Buscamos opciones en Miraflores y San Isidro”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.