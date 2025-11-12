El diseñador peruano Jorge Luis Salinas regresó a Lima para trabajar en su próxima colección que presentará en marzo del 2026. Fotos: Julio Reaño / @photo.gec
En el último piso de un edificio repleto de tiendas de jeans, en pleno corazón de Gamarra (Perú), un taller de paredes blancas, mesas amplias y maniquíes es testigo del talento y la creatividad de Jorge Luis Salinas, el diseñador peruano que, en una sola semana, se codeó con la empresaria italiana Donatella Versace y ganó el Latin American Awards 2025 en la categoría Proyecto artesanal del año. Un reconocimiento que lo está llevando a vivir el mejor momento de su carrera, tras concretar la venta de piezas de su última colección a cuatro casas de alta moda en Europa.

