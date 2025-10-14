José Luis de la Cruz, gerente general de Dymtex, destacó que la compañía cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento del 7% respecto al mismo período del año anterior. Este avance estuvo impulsado principalmente por el lanzamiento de su propia marca de moda masculina. “Acon va cumplir un año en el mercado, y ya hemos colocado una primera orden de producción de 25,000 prendas dentro del país”, señaló el ejecutivo.

El core business de Acon es el desarrollo, diseño y venta de producto, con un portafolio que incluye polos de manga corta (T-shirts), polos con cuello camisero, suéteres, hoodies, shorts, pantalones y camisas. “El 70% de nuestra producción corresponde a polos de manga corta. Además, el 90% de nuestras prendas están dirigidas al público masculino, y el 10% restante a niños y mujeres”, detalló.

Si bien la empresa matriz y la experiencia del fundador han estado ligadas a la confección y empaquetado de prendas, actualmente esta parte de la cadena es tercerizada casi en su totalidad. “En nuestros procesos, al menos el 50% de la producción incorpora mano de obra artesanal”, resaltó.

José Luis de la Cruz, gerente general de Dymtex, propietaria de Acon (Foto: Acon).

Dymtex abre flagship de Acon y proyecta expansión regional al 2026

La firma ha inaugurado recientemente su tienda insignia en San Isidro, concebida como un espacio de experiencia vivencial. “La inversión asciende a cerca de US$ 25,000 en equipamiento, mientras que en mercancía contamos con unas 3,000 unidades de la marca. De ellas, la mitad se encuentra en exhibición y el resto en almacén”, indicó el ejecutivo.

Además de su flagship, la marca ha consolidado una red de distribución que abarca ocho puntos en Lima y Colombia, tres en México y uno en Chile. “En Perú, el 70% de nuestras ventas se realiza a través de distribuidores (tiendas multimarca), un 20% proviene de la tienda propia y el 10% del canal ecommerce”, explicó.

Mirando hacia adelante, los planes de expansión son ambiciosos. La marca proyecta abrir cinco tiendas propias en Lima y alcanzar a 50 distribuidores, tanto en el mercado local como internacional, hacia 2026. “También apuntamos a abrir un distribuidor en Estados Unidos y generar entre 500 y 800 órdenes online mensuales, con un ticket promedio de entre S/ 180 y S/ 300”, adelantó.

En ese mismo período, la empresa proyecta ingresar al mercado español con 14 puntos de distribución, en alianza con una marca local especializada en calzado y accesorios. Acon participaría como complemento, ofreciendo prendas de vestir en tejido de punto y plano.

Dymtex proyecta cerrar 2025 con una facturación de S/ 250,000 únicamente por su marca de moda masculina. A nivel corporativo, la meta es incrementar en 5% los S/ 10 millones en ventas del año pasado. “Para 2027, una vez consolidada nuestra marca de ropa, probablemente desarrollaremos otra que atienda a un segmento distinto. Con Acon, estoy enfocado en un nicho de nivel A que compite con marcas top como Lacoste o Hugo Boss”, señaló.

Más datos sobre Dymtex

Marcas. Dymtex, como empresa matriz, es distribuidor autorizado de prendas de vestir y calzado de marcas como Lacoste, Tommy Hilfiger, Náutica, Adidas, Nike, Puma, Reebok y Quest. También distribuye gafas de sol de Dolce & Gabbana, Oakley, Ray-Ban, Versace y Gucci.

Lanzamientos. En productos, Acon prepara nuevas colecciones de camisas, gorras, pantalones y zapatillas de vestir para el 2026.

Estados Unidos. La empresa ya está presente en EE.UU., donde cuenta con el registro de su marca Acon y planea abrir su tienda propia en 2027.

Internacionalización. Acon busca una certificación en Europa para comercializar su línea de alta costura y desde allí llegar a mercados como Dubái y Seúl. "Nuestro propósito es replicar en la moda lo que la gastronomía logró para el país", apuntó.