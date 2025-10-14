En productos, prepara nuevas colecciones de camisas, gorras, pantalones y zapatillas de vestir para el 2026.(Foto: Acon)
En productos, prepara nuevas colecciones de camisas, gorras, pantalones y zapatillas de vestir para el 2026.(Foto: Acon)
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La empresa peruana Dymtex, que distribuye y comercializa multimarcas de moda, textil y calzado, afianza su apuesta por el desarrollo de marca propia con Acon, su línea de moda masculina. Con la reciente apertura de su flagship en San Isidro y una red creciente de distribución en la región, la firma busca posicionarse en el segmento alto del mercado, mientras alista nuevos planes que van desde el ecommerce hasta la internacionalización de su propuesta de diseño.

