¿Por qué en Chincha? “Todo se remonta a la época de los ochenta, cuando existían incentivos tributarios para empresas que se ubicaran a 200 kilómetros de Lima. Chincha era ideal porque además estaba más cerca del algodón y de algunas hilanderías que hoy ya no existen”, cuenta el presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello.

Y aunque los incentivos tributarios hayan desaparecido, empresas claves en la industria peruana como Textil del Valle, Textile Sourcing Company SAC y CMT del Sur, así como otras de menor tamaño se mantienen en la zona, desde donde cubren la alta demanda de mercados como Estados Unidos y Canadá.

“Ya es difícil mudar una planta de esa magnitud a Lima”, responde Tello consultado por otros beneficios que podría tener la zona a favor de las empresas. Pese a ello -agrega- que las fábricas de textil-confecciones están produciendo a más del 80% de su capacidad en estos momentos.

De acuerdo al último reporte de producción del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción de prendas de vestir creció en abril 36.83%, por la mayor fabricación de polos, pantalones, camisas, ropa interior, blusas, ropa para bebé, bermuda, short, terno, saco (ropa), ropa de baño, chaleco, polera, abrigo y bividis para el mercado interno y externo (Estados Unidos, Canadá y Chile). Así, entre enero y abril, el crecimiento acumulado es de 17.99%.

En esa línea, las perspectivas sobre si las principales marcas internacionales elevarán sus pedidos a la industria peruana son optimistas, al menos, hasta el tercer trimestre de este año, agrega Tello.

Marcas claves

Son trece marcas internacionales que concentraron casi el 40% de los envíos de confecciones nacionales durante el 2021. La primera, según cifras compartidas por Adex, es la canadiense Lululemon que logró casi un 7% de participación.

Esta reconocida marca de ropa deportiva y de yoga, con varios locales en Estados Unidos, es abastecida por la chinchana Textil del Valle, la que además confecciona para Lacoste y Ralph Lauren. Estas dos últimas marcas concentraron el 3.7% y 1.4% de los envíos de prendas peruanas durante el año pasado (ver cuadro).

En una entrevista para Gestión, a inicios del 2021, Juan José Córdova, gerente general de Textil del Valle S.A.C mencionó que la empresa buscaba crecer a una tasa de 40% ese año apoyado en nuevos clientes como Patagonia, North Face, Bonobos, Handvaerk y Lunya.

Elaboración: Adex

En tanto, Textile Sourcing Company (TSC), una empresa de más de 1,200 trabajadores ubicada en Chincha y que en el 2020 se coronó como la mayor exportadora de confecciones del Perú, y que apunta a recuperar sus exportaciones de casi US$ 60 millones anuales, es proveedora de “reconocidas marcas estadounidenses y europeas”, refiere en su página web.

“En el ranking de las principales empresas exportadoras del sector textil-confecciones hay mapeados cinco compañías, hablamos de Textil del Valle, Industrias Nettalco, Topy Top, así como TSC, CMT del Sur y Cotton Knit. Están posicionadas pero van cambiando de lugar en el ranking de acuerdo a las decisiones empresariales, entre ellas, el precio del algodón”, menciona Tello.

Anticipándose a un posible nuevo incremento de la materia prima -el precio del algodón pima se ha duplicado en lo que va del año, y el pima extra largo, subió en tres veces su valor-, Tello señala que algunas fábricas ya están empezando a trabajar con insumos sustitutos como fibras sintéticas: “Se están haciendo prendas 60% algodón y 40% sintético, es una alternativa para superar el bache de los precios de los insumos”, remarcó.

Perspectivas

Para el Comité de Confecciones de Adex, no hay duda que en este 2022 habrá un importante crecimiento del sector en términos de valor FOB, pero no significará necesariamente la venta de más unidades.

“Este año tendremos que mirar los kilos exportados para saber si efectivamente vamos a mejorar. Hay varias variables que se están moviendo, como el precio de la materia prima, y los clientes están buscando modificar su matriz de abastecimiento. Además, está el problema de la inflación en Estados Unidos (concentra el 70% de los envíos), el consumidor ya no está comprando como antes. Las marcas tienen un stock enorme que no han podido vender”, detalla.

El precio unitario de las prendas de Perú pasó de US$ 3.96 en el 2003 a US$ 7.43 en el 2012. Pese a ello, logró bajar hasta los US$ 4.98 en el 2020 aunque con un incremento a US$ 6.29 en el 2021. Mientras que el año pasado se cerraron envíos por un volumen de 33,000 toneladas.

Fuente y elaboración: Comité de confecciones de Adex

En este contexto, el gremio ha demandado al Congreso de la República no aprobar el proyecto de ley 805/2021-CR, que propone modificar el régimen laboral de los trabajadores de la exportación no tradicional a fin de que aquellos que cuenten con cinco años de prestación de servicios continuos, sean considerados trabajadores a plazo indeterminado (régimen laboral 728).

“Esta medida pondría en riesgo la estabilidad de las empresas, reduciría las exportaciones disminuyendo también el número de puestos de trabajo formales. Generará desinversión, ya que una gran proporción de empresas exportadoras se mudará a Centroamérica, a países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Colombia y Ecuador, que vienen promocionado inversiones extranjeras”, advirtió.