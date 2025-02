Entre enero y diciembre del 2024 las exportaciones peruanas de t-shirts (camisetas) de algodón sumaron US$ 386.5 millones, presentando un crecimiento de 17.9% en comparación al 2023 (US$ 327.8 millones ), informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores -Adex.

Según ese gremio empresarial, los envíos al exterior de ese producto del sector textil podrían haber iniciado su recuperación el último año, aunque reconoció que no se alcanzó el monto logrado en el 2022 (US$ 448.4 millones) y aún se está lejos del récord histórico del 2008 (US$ 478.3 millones).

Ante esta situación, el primer vicepresidente de Adex, Cesar Tello Ramírez, enfatizó en la necesidad de preservar medidas promotoras de las exportaciones a fin de consolidar la recuperación de estos y otros envíos.

Piden fortalecer envíos no tradicionales

“Nuestro país necesita fortalecer sus exportaciones no tradicionales, pues generan empleo formal y digno, mejorando la calidad de vida de una parte importante de la población. Por eso necesitamos que el Estado no reduzca uno de los principales mecanismos existentes a favor del comercio exterior”, declaró.

El representante del gremio se refirió a la posible reducción de la tasa del drawback del 3% al 0.5% a partir de agosto del 2025, lo cual afectaría gravemente la competitividad de los industriales peruanos.

Refirió que esos empresarios deben superar una gran cantidad de brechas estructurales para vender sus productos en los mercados más exigentes del mundo.

En defensa del drawback

“(El drawback) se ha convertido en el principal mecanismo del gobierno para mitigar las dificultades que debe afrontar el exportador peruano en materia de infraestructura, logística, altos costos laborales y tipo de cambio que nos ponen en desventaja frente a los competidores de otros países”, comentó.

El sector textil-confecciones peruano -añadió- debe afrontar una feroz competencia internacional, los empresarios nacionales deben competir con sus pares de Asia y Centroamérica, que cuentan con Zonas Económicas Especiales y que devalúan su moneda en favor de su comercio exterior.

Principal destino de los t-shirt

En el 2024, el principal destino de los t-shirts de algodón fue Estados Unidos, que demandó estos productos por US$ 241.1 millones, incrementando sus pedidos en 19.2%. Tuvo una participación de 62.3% del total. Le siguieron Brasil (US$ 44.7 millones) y Canadá (US$ 28.9 millones), con variaciones positivas de 19.4% y 43.5%, respectivamente.

Otros destinos fueron China (US$ 8.7 millones), Chile (US$ 8.1 millones), Alemania (US$ 6.3 millones ), México (US$ 4.8 millones), Hong Kong (US$ 4.6 millones), Argentina (US$ 3.3 millones) y Colombia (US$ 3.3 millones).

Entre los países a los que se despachó por una cifra superior al US$ 1 millón, destacaron por su dinamismo Bélgica y Corea del Sur, con crecimientos de 220.6% y 97.5%, respectivamente.