Las exportaciones manufactureras peruanas comenzaron el 2026 con un resultado negativo. A abril, los despachos del sector sumaron US$ 2,497 millones, una cifra que representó una caída de 1.9% respecto al mismo periodo del año pasado.

Si bien algunos rubros lograron crecer, el desempeño general reflejó los desafíos que enfrenta la industria en un contexto internacional marcado por mayores costos y nuevas barreras comerciales.

De acuerdo con la Asociación de Exportadores (ADEX), cinco de los siete sectores manufactureros registraron contracciones en los primeros cuatro meses del año, evidenciando una pérdida de dinamismo en una actividad clave para la generación de valor agregado y empleo.

Manufacturas peruanas inician el 2026 con cifras en negativo (Imagen: Andina)

Químicos y siderurgia sostienen el resultado

El sector químico se consolidó como el principal motor de las manufacturas peruanas. Entre enero y abril alcanzó exportaciones por US$ 868.6 millones, lo que significó un crecimiento de 8.2% frente al mismo periodo del 2025.

Sus principales productos fueron lacas colorantes, alcohol etílico, carmín de cochinilla, ácido sulfúrico y óxido de zinc, destinados principalmente a mercados como Chile, Ecuador, Estados Unidos y Bolivia.

A su vez, la siderometalurgia ocupó el segundo lugar entre los rubros manufactureros con envíos por US$ 751.4 millones y un avance de 4.8%. La demanda estuvo impulsada por productos como alambre de cobre refinado, zinc sin alear, chapas y tiras de cobre, así como plata en bruto aleada.

Estados Unidos, Colombia, Ecuador, India y Suiza concentraron gran parte de estos despachos.

Entre ambos sectores representaron más del 64% de las exportaciones manufactureras del periodo, amortiguando la caída observada en otras actividades.

Confecciones, metalmecánica y joyería en terreno negativo

El panorama fue distinto para otros segmentos de la industria. Las confecciones exportaron US$ 370.4 millones, registrando una contracción de 7.6%. Estados Unidos continuó siendo su principal mercado de destino, concentrando cerca de dos tercios de las ventas.

El sector textil también cerró en negativo, aunque con una caída más moderada de 0.7%, alcanzando US$ 164.5 millones.

Los principales productos exportados fueron fibras de alpaca, tejidos de algodón e hilados de lana o pelo fino. China, Estados Unidos, Colombia e Italia destacaron entre sus principales compradores.

Las mayores caídas se observaron en la metalmecánica, cuyos envíos retrocedieron 23.3%, y en la joyería, que sufrió un desplome de 77.2%. También el rubro denominado “varios” registró una disminución de 2.6%.

Presión externa sobre la competitividad

ADEX advirtió que el sector manufacturero atraviesa un escenario particularmente desafiante debido a factores externos.

Entre ellos destacan los aranceles aplicados por Estados Unidos a diversos productos y el incremento de los costos logísticos y de materias primas como consecuencia de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Estos elementos impactan directamente en el costo de los combustibles y del transporte marítimo internacional, reduciendo la competitividad de las empresas exportadoras peruanas y limitando su capacidad para ganar participación en los mercados internacionales.

Estados Unidos sigue liderando los destinos

Pese a la contracción, las manufacturas peruanas llegaron a 131 mercados entre enero y abril.

Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia concentraron el 57.2% de los despachos totales, consolidándose como los principales socios comerciales para este segmento exportador.

Los productos más demandados fueron:

Alambre de cobre

Zinc sin alear

Chapas y tiras de cobre refinado

Plata en bruto

Lacas colorantes

Entre las principales empresas exportadoras destacaron:

Tecnofil

Nexa Resources Cajamarquilla

Indeco

Empresa Administradora Cerro

Productos Naturales de Exportación

OPP Film

Aceros Arequipa

Famesa Explosivos

Michell y Cía.

Quimpac

Aunque el resultado del primer cuatrimestre muestra una desaceleración, el desempeño de los sectores químico y siderometalúrgico evidencia que aún existen nichos con capacidad de crecimiento.

El reto para el resto de la industria será recuperar competitividad en un entorno internacional cada vez más exigente y volátil.