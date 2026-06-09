El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, afirmó este lunes que las exportaciones petroleras de Venezuela alcanzaron los 1.25 millones de barriles diarios (bd), su nivel más alto en siete años, y sostuvo que este incremento es resultado del plan que viene implementando la administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro.

“Las exportaciones de petróleo de Venezuela han alcanzado los 1.25 millones de barriles diarios, el nivel más alto en siete años, y es resultado del plan de tres fases del secretario Marco Rubio y el presidente Trump”, escribió Barrett en la cuenta de la embajada estadounidense en la red social X.

Según estimaciones, las exportaciones petroleras venezolanas cerraron el 2025 en un rango de entre 800,000 y 900,000 barriles diarios.

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El diplomático estadounidense agregó que la “colaboración continua entre las autoridades interinas y los inversionistas privados” está impulsando la recuperación económica y una mayor prosperidad tanto para los ciudadanos venezolanos como para los estadounidenses.

El plan de tres fases al que hizo referencia Barrett fue establecido por Estados Unidos para Venezuela luego de la captura de Maduro el pasado 3 de enero. Este contempla una etapa de estabilización, una segunda fase de recuperación y, finalmente, una transición democrática.

De acuerdo con cifras oficiales recogidas en el informe publicado en mayo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo de Venezuela aumentó 22.9% entre enero y abril.

La OPEP indicó que en abril Venezuela produjo en promedio 1.136 millones de barriles diarios, frente a los 1.095 millones registrados en marzo.

Por su parte, la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, informó a finales de mayo que la producción petrolera se ubicaba en 1.2 millones de barriles diarios.

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos, señaló que los envíos de crudo venezolano llegaron a 1.25 millones de barriles diarios. Foto: EFE.

Reformas en el sector de hidrocarburos

Desde la detención de Maduro y en medio del creciente interés de Washington por el petróleo venezolano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha promovido una serie de reformas, especialmente en el sector de hidrocarburos, con el objetivo de facilitar la inversión extranjera.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con alrededor de 303,000 millones de barriles, equivalentes al 17% del total global.

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La mayor parte de estos recursos se concentra en la Faja del Orinoco, donde predominan los crudos extrapesados, cuya explotación requiere tecnología especializada y elevados niveles de inversión.

Según una proyección económica de la Organización de las Naciones Unidas publicada a finales de abril, se estima que Venezuela obtendrá en 2026 más de US$ 22,000 millones por exportaciones petroleras, cifra que superaría en más de 50% los US$ 14,713 millones registrados el año anterior.

Con información de EFE.