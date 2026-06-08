Segrafruit Corp, agroexportadora peruana fundada en diciembre de 2025, ha consolidado en menos de un año una cartera de seis productos agrícolas, opera en Chile y actualmente está estableciendo su presencia en Costa Rica y Panamá. El ingreso al mercado de Miami figura como prioridad inmediata para 2026.

La compañía registra actualmente despachos de piña de entre 1,500 y 2,000 toneladas mensuales —con proyección a 3,000 toneladas—, mientras que en limón Tahití opera entre 60 y 90 toneladas semanales. Aunque los volúmenes cayeron frente al año anterior por condiciones climáticas adversas, los precios mejoraron respecto a temporadas previas.

Asimismo, apuesta por productos no estacionales como el limón y la piña (además de incorporar líneas como el plátano orgánico) para garantizar una oferta constante, y explora la exportación aérea de piña fresca con una propuesta diferenciada: fruta cultivada por mujeres productoras peruanas.

“Nuestro objetivo es convertirnos en una cadena de suministro completamente integrada, dedicada a producir, exportar, importar y abastecer directamente a los clientes“, afirmó a Fresh Plaza Brandon García, gerente general de Segrafruit Corp.

Si bien Estados Unidos sigue siendo un destino clave para el limón Tahití de Segrafruit, la fuerte competencia de México, sobre todo en la recta final de la temporada, ha llevado a Segrafruit a redirigir parte de sus volúmenes a Centroamérica, en particular a Costa Rica y Panamá.

Fundada en diciembre de 2025, Segrafruit cuenta con el respaldo de un grupo empresarial con experiencia en el sector agrícola. Desde sus inicios, la empresa ha apostado por integrar producción, exportación y el desarrollo de mercados, lo que le permite un control directo sobre la cadena de valor.

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Segrafruit lanza palta Hass a Centroamérica con modelo de distribución propia

En palta Hass, la empresa inicia su primera campaña con envíos hacia Centroamérica (Costa Rica y Panamá) bajo un esquema de integración vertical: producción en Perú, distribución desde instalaciones propias en destino.

Por su parte, la temporada de mandarina, que arranca próximamente, genera expectativas favorables en precios, aunque con menores volúmenes en comparación con el año pasado. Estados Unidos se perfila como el principal destino gracias a una demanda constante de fruta premium.

El jengibre, en cambio, enfrenta retrasos por las lluvias que afectaron la calidad del producto. “Las lluvias han afectado a la calidad y retrasado el inicio de la temporada, lo que podría limitar los volúmenes de exportación, sobre todo los destinados a Europa y Estados Unidos”, añadió.

A mediano plazo, Segrafruit aspira a posicionarse como distribuidor clave en Centroamérica, estrechando vínculos con retailers y clientes finales. Además busca consolidar su presencia en el mercado estadounidense, con especial énfasis en el segmento orgánico, donde la demanda de fruta peruana sigue en alza.

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