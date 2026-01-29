Como parte de su estrategia de expansión internacional, la empresa peruana Segrafruit, especializada en el cultivo y exportación de frutas, inaugurará oficinas comerciales en Panamá y Costa Rica en las próximas semanas. Estas sucursales se sumarán a la ya existente en Chile, informó su gerente general, Brandon García.

La compañía inició operaciones en agosto del 2024 produciendo limón y vendiéndolo en el mercado local. Actualmente despacha limón Tahití, banano Williams, piña Hawaiana y Golden, mango Edward y Kent, cúrcuma y jengibre .

“Hace dos meses abrimos nuestra oficina comercial en Chile con el objetivo de fortalecer la confianza de nuestros clientes y enviar productos desde ese país, como manzanas y cerezas. Nuestra intención es replicar este modelo de negocio en Centroamérica”, señaló el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

A ello, agregó que en el mediano plazo espera consolidar su presencia en América Latina, para lo cual proyectan establecerse también en Brasil y Colombia hacia fines de este año .

Segrafruit cuenta con campos de cultivos propios, pero también establece alianzas con familias productoras. (ADEX)

Exportaciones desde Perú

En la actualidad, Segrafruit solo exporta desde Chile, pero en los próximos meses tienen planificado hacerlo desde Perú: jengibre a EE.UU. (Miami), jengibre y piña a Marruecos, y jengibre y cereza a España. La empresa cuenta con cultivos en las regiones de Piura (mango, banano y limón) y Junín (piña y jengibre), y trabaja de forma estrecha con alrededor de 60 familias productoras, a quienes brinda capacitación y asesoría permanente.

“Le damos la oportunidad a los agricultores de diversificar sus canales de comercialización, mostrándoles que no solo pueden vender en el mercado local. De igual manera, brindamos instrucción en el uso de insumos y pesticidas, permitiendo a los agricultores mejorar la calidad de su oferta y, como resultado, obtener precios más competitivos”, puntualizó.