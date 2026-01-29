Segrafruit despacha limón Tahití, banano Williams, piña Hawaiana y Golden, mango Edward y Kent, cúrcuma y jengibre. (Foto: Referencial)
Como parte de su estrategia de expansión internacional, la empresa peruana . Estas sucursales se sumarán a la ya existente en Chile, informó su gerente general, Brandon García.

La compañía inició operaciones en agosto del 2024 produciendo limón y vendiéndolo en el mercado local. Actualmente despacha limón Tahití, banano Williams, piña Hawaiana y Golden, mango Edward y Kent, cúrcuma y jengibre.

“Hace dos meses abrimos nuestra oficina comercial en Chile con el objetivo de fortalecer la confianza de nuestros clientes y enviar productos desde ese país, como manzanas y cerezas. Nuestra intención es replicar este modelo de negocio en Centroamérica”, señaló el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

A ello, agregó que en el mediano plazo espera consolidar su presencia en América Latina, para lo cual proyectan establecerse también en Brasil y Colombia hacia fines de este año.

Exportaciones desde Perú

En la actualidad, Segrafruit solo exporta desde Chile, pero en los próximos meses tienen planificado hacerlo desde Perú: jengibre a EE.UU. (Miami), jengibre y piña a Marruecos, y jengibre y cereza a España. La empresa cuenta con cultivos en las regiones de Piura (mango, banano y limón) y Junín (piña y jengibre), y trabaja de forma estrecha con alrededor de 60 familias productoras, a quienes brinda capacitación y asesoría permanente.

“Le damos la oportunidad a los agricultores de diversificar sus canales de comercialización, mostrándoles que no solo pueden vender en el mercado local. De igual manera, brindamos instrucción en el uso de insumos y pesticidas, permitiendo a los agricultores mejorar la calidad de su oferta y, como resultado, obtener precios más competitivos”, puntualizó.

