Hoy, ver un Jetour por las calles genera, además de curiosidad, admiración y respeto. Esta marca de origen chino ha sido adoptada por el usuario peruano que lo ha posicionado como la marca china #1 en venta de SUVs, #2 en el ranking del segmento SUVs y #5 en la categoría de vehículos livianos.

EL 2025 fue un año histórico para la marca: crecieron 81%, casi cuatro veces el promedio del mercado. En este contexto de éxito sin precedentes, la visita de Mr. Ke Chuandeng, presidente de Jetour International, representa un hito que reafirma la prioridad que tiene el Perú en los planes de la compañía.

En esta entrevista con Gestión, Mr. Ke profundiza sobre su visión de la industria, las próximas innovaciones tecnológicas y cómo el extraordinario desempeño en el Perú respalda sólidamente la estrategia de crecimiento global de Jetour.

¿Cuál es el balance de su visita al Perú y de las reuniones que mantuvo?

Ha sido sumamente significativa y productiva. A través del diálogo directo con clientes clave, socios y medios de comunicación locales, obtuvimos valiosas perspectivas del mercado y comentarios auténticos. Esto demuestra claramente la necesidad de seguir perfeccionando nuestros productos y fortalece la base de Jetour en el país.

Desde la perspectiva global de Jetour International, ¿qué rol estratégico juega el mercado peruano?

América Latina es una región clave en nuestra expansión global y el Perú es una de nuestras máximas prioridades. Es una base estratégica para expandirnos en toda la región, demostrar nuestra filosofía “Travel+” y exhibir las fortalezas de nuestros productos a combustión e híbridos.

Jetour cerró el 2025 con un crecimiento del 81% en el Perú. ¿Qué estrategia estuvo detrás?

El crecimiento está impulsado por tres estrategias centrales: una sólida filosofía de marca “Travel+”, un portafolio diversificado que cubre modelos a combustión e híbridos, y un enfoque centrado en el cliente que prioriza la mejora constante del producto y servicio.

Jetour es la marca china #1 en ventas de SUV. ¿Cuáles son los objetivos para 2026?

En 2026, Jetour Perú se adherirá a la estrategia “Travel+” y a la filosofía “centrada en el cliente” para consolidar nuestra presencia. Enriqueceremos aún más la matriz de productos con el lanzamiento de los modelos de la Serie G, incluidos el G700 y el F700, cubriendo segmentos desde el viaje urbano hasta el todoterreno de lujo.

“Nuestros objetivos son mantener la posición de liderazgo entre las marcas chinas de SUV en el Perú y seguir ascendiendo en vehículos ligeros, consolidándonos como un referente automotriz”, explicó Mr Kee Chuandeng, presidente de Jetour International.

El respaldo de Altos Andes le brinda una red de 32 puntos de atención a nivel nacional. ¿Cuál es su impacto?

Se ha convertido en un factor clave para mejorar la confianza del consumidor e impulsar un crecimiento sostenido. Esta amplia red comercial permite un acceso conveniente a productos y servicios en todo el país, fortaleciendo nuestra visibilidad y compromiso a largo plazo.

La industria avanza hacia las nuevas tecnologías. ¿Cuál es la visión de innovación de Jetour a nivel global?

A corto plazo, mantendremos una estrategia dual (combustión e híbrida), enriqueciendo las opciones de motorización para los usuarios. También actualizaremos las tecnologías de conducción inteligente y habitáculos conectados (smart cockpits). A mediano plazo, aumentaremos la inversión en nuevas energías e innovaremos en conectividad y fabricación, integrando la tecnología con el estilo “Travel+” para crear una movilidad más ecológica.

¿Qué mensaje tiene para la creciente comunidad de usuarios de Jetour en todo el Perú?

A cada usuario que confía en Jetour en el Perú, me gustaría expresarle mi más sincero agradecimiento. Su confianza y apoyo son el activo más valioso y la fuerza motriz más potente para el desarrollo de la marca en el país.

En el futuro, Jetour siempre los tendrá a ustedes como el núcleo, escucharemos atentamente sus voces y responderemos a sus necesidades. Esperamos seguir explorando el mundo y construyendo un futuro mejor junto a todos ustedes.

Para conocer más sobre la marca, visita www.jetour.com.pe.

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