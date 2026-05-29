Sobre los lanzamientos que prepara la institución para los próximos meses, conversó con Gestión su gerente general, Juan Carlos del Alcázar.

¿Por qué Financiera Efectiva solicitó la autorización para convertirse en banco?¿Qué le aporta?

Todo el mundo entiende lo que es un banco, pero pocas personas comprenden lo que es una financiera. Ahora, más que la etiqueta de banco, la institución es un banco digital, pero con una particularidad: a diferencia de un neobanco como Revolut, que está por entrar, o de otros competidores como Lemon, Efectibank puede mostrar un rostro humano porque tiene presencia en 220 tiendas del Grupo EFE (Tiendas Efe, La Curacao y Motocorp) y más de 800 puntos de contacto en establecimientos aliados.

Entonces, ¿se podría decir que Efectibank es un banco híbrido tomando en cuenta la oferta digital y presencial?

Sí, yo creo que sí, sería un banco digital con un modelo híbrido. Sería una oferta 100% digital, pero que también tiene lo mejor de los dos mundos (virtual y presencial).

¿Parte del objetivo de convertir la financiera en banco es generar más confianza en el público y finalmente captar más clientes?

Un primer punto es la confianza que transmite la agencia bancaria. En segundo lugar, el posicionamiento de la compañía mejora en el mercado y eso atrae clientes.

Con la súperapp (que se está diseñando) el banco espera no solamente ir a los segmentos tradicionales. Durante cinco años, la compañía ha estado muy enfocada en la base de la pirámide. Con Efectibank, se espera tener una operación completamente multisegmento, ya que la limitante obviamente no es el canal físico, sino la experiencia. Al 2028, se deberían capturar dos millones de usuarios.

¿Ese número sería la cantidad de clientes que se esperan sumar durante ese periodo?

No, es el total de clientes que se estima alcanzar, lo que es un crecimiento muy importante porque actualmente la compañía tiene 318,000 clientes entre préstamos y cuentas de ahorro.

Efectibank será un banco digital con un modelo híbrido. | Composición EC: Freepik / Andina

Motores de la empresa

¿Cuándo comenzará la empresa a operar como banco específicamente?

Desde el momento que la superintendencia aprueba la conversión a banco, ya la institución es un banco. Lo que toma tiempo es el cambio de la marca en las aplicaciones, web y presencia física. Falta todo el despliegue del cambio a la nueva marca comercial y eso debería culminar a fines de agosto.

¿Qué productos piensan impulsar con más fuerza?

El motor que está jalando la carreta es la app, y su monetización es principalmente con los créditos de consumo, los préstamos de libre disponibilidad, pero también se está creciendo fuertemente en alianzas con establecimientos comerciales que venden tecnología, artículos del hogar y motos.

Y el otro pilar de crecimiento de la compañía, dado que más o menos el 70% de los clientes son independientes, es el negocio de microempresa.

¿Con qué segmento trabaja el banco principalmente al hablar de pequeños negocios?

Con la pequeña y microempresa (mypes).

Sobre la súperapp a la que se refiere, ¿cuándo la lanzarán?

El próximo año se está renovando toda la arquitectura tecnológica para que sea una súperapp.

¿Cuáles serán las principales novedades de la nueva aplicación?

El principal paso que hemos tomado es la incorporación en el aplicativo de un marketplace (Juntoz, que también forma parte del Grupo EFE) desde la próxima semana. Además, se va a lanzar un negocio de remesas a través del app. Eso ya lo tenemos en alianza con Western Union en las tiendas físicas.

Otro de los servicios que se van a incorporar, pero eso será en el primer trimestre del próximo año, son cuentas en dólares.

Efectibank va a lanzar un negocio de remesas a través del app. (Foto: USI)

Competencia con Revolut

Los clientes de Efectibank podrán transferir desde su tarjeta Visa a otra tarjeta de débito o crédito Visa de cualquier parte del planeta hacia fin de año, adelantó Juan Carlos del Alcázar, de Efectibank.

“Revolut es especialista en cambio de moneda y en interoperabilidad entre tarjetas Visa. El banco va a contar con esos servicios también”, señaló.

Además, aseguró que la entidad financiera se incorporará a la plataforma TAPP de pagos minoristas a ser implementada por el BCR a fin de año.