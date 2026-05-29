Juan Carlos del Alcázar, gerente general de Efectibank, explicó qué motivó a la empresa a convertirse en banco.
Juan Carlos del Alcázar, gerente general de Efectibank, explicó qué motivó a la empresa a convertirse en banco.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Recientemente, Financiera Efectiva recibió la autorización por parte de la SBS para convertirse en banco. De ese modo, comienza sus actividades bajo una nueva denominación: Efectibank, ¿qué planes tiene en cartera?

TE PUEDE INTERESAR

Clientes de bancos compartirán datos para lograr ventajas, ¿pueden arrepentirse, según SBS?
Yape cada vez más cerca de ser neobanco, ¿cuál es la nueva estrategia de Credicorp?
Caja Trujillo puede sacudir al mercado con salida a bolsa posible, ¿qué planes tiene?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.