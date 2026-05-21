La modificación del tipo de licencia responde a la estrategia de crecimiento de la empresa. (Foto: Andina)
La modificación del tipo de licencia responde a la estrategia de crecimiento de la empresa. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La autorizó a una financiera su conversión a , ¿cuáles son las claves de la decisión?

Financiera Efectiva S.A. tendrá la nueva denominación de Banco Efectiva.

LEA TAMBIÉN :Caja Trujillo quiere sacudir al mercado con posible salida a bolsa, ¿qué planes tiene?

La modificación del tipo de licencia responde a la estrategia de crecimiento de la empresa orientada a ampliar su ámbito de operación, fortalecer su posicionamiento competitivo y consolidar su modelo de negocio en el .

SBS aprobó solicitud de la financiera. (Foto: Andina)
SBS aprobó solicitud de la financiera. (Foto: Andina)

La entidad registra más de 25 años de trayectoria, una cartera de superior a S/ 1,300 millones y una base de más de 260 mil clientes.

En términos de enfoque comercial, la entidad mantendrá su especialización en el segmento de créditos minoristas y el desarrollo de productos pasivos. Su incorporación como entidad bancaria contribuirá a dinamizar la competencia, promover la innovación y profundizar la en el sistema, según la superintendencia.

LEA TAMBIÉN: Créditos para migrantes: el plan de Financiera Efectiva para venezolanos

En el proceso de evaluación para la autorización, la SBS valoró aspectos clave como la viabilidad del modelo de negocio, la idoneidad y experiencia de los accionistas y de la plana directiva; así como el cumplimiento de los requerimientos prudenciales en materia de solvencia y gestión integral de riesgos, conforme a la normativa vigente.

El nuevo banco tiene una base de más de 260 mil clientes. (Fotos: USI)
El nuevo banco tiene una base de más de 260 mil clientes. (Fotos: USI)

La entidad va a iniciar operaciones como Banco Efectiva S.A., bajo la marca comercial Efectibank.

Actualmente, cuenta con agencias especiales dentro de las 220 tiendas del Grupo EFE (Tiendas Efe, La Curacao y Motocorp) y más de 800 puntos de contacto en establecimientos aliados vinculados a tecnología, motos y mejoramiento del hogar; infraestructura que complementa y potencia su estrategia digital.

TE PUEDE INTERESAR

Peruanos dejan miedos: 96% de pagos con tarjeta lo hacen sin contacto, ¿cuándo saltan alarmas?
Yape cada vez más cerca de ser neobanco, ¿cuál es la nueva estrategia de Credicorp?
CEO de Credicorp: Senado será contrapeso eficaz al Gobierno, ¿qué resultado inquieta al holding?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.