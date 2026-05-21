La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó a una financiera su conversión a entidad bancaria, ¿cuáles son las claves de la decisión?
Financiera Efectiva S.A. tendrá la nueva denominación de Banco Efectiva.
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La modificación del tipo de licencia responde a la estrategia de crecimiento de la empresa orientada a ampliar su ámbito de operación, fortalecer su posicionamiento competitivo y consolidar su modelo de negocio en el mercado financiero.
La entidad registra más de 25 años de trayectoria, una cartera de créditos superior a S/ 1,300 millones y una base de más de 260 mil clientes.
En términos de enfoque comercial, la entidad mantendrá su especialización en el segmento de créditos minoristas y el desarrollo de productos pasivos. Su incorporación como entidad bancaria contribuirá a dinamizar la competencia, promover la innovación y profundizar la inclusión financiera en el sistema, según la superintendencia.
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En el proceso de evaluación para la autorización, la SBS valoró aspectos clave como la viabilidad del modelo de negocio, la idoneidad y experiencia de los accionistas y de la plana directiva; así como el cumplimiento de los requerimientos prudenciales en materia de solvencia y gestión integral de riesgos, conforme a la normativa vigente.
La entidad va a iniciar operaciones como Banco Efectiva S.A., bajo la marca comercial Efectibank.
Actualmente, cuenta con agencias especiales dentro de las 220 tiendas del Grupo EFE (Tiendas Efe, La Curacao y Motocorp) y más de 800 puntos de contacto en establecimientos aliados vinculados a tecnología, motos y mejoramiento del hogar; infraestructura que complementa y potencia su estrategia digital.