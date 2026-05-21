La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó a una financiera su conversión a entidad bancaria, ¿cuáles son las claves de la decisión?

Financiera Efectiva S.A. tendrá la nueva denominación de Banco Efectiva.

La modificación del tipo de licencia responde a la estrategia de crecimiento de la empresa orientada a ampliar su ámbito de operación, fortalecer su posicionamiento competitivo y consolidar su modelo de negocio en el mercado financiero.

SBS aprobó solicitud de la financiera. (Foto: Andina)

La entidad registra más de 25 años de trayectoria, una cartera de créditos superior a S/ 1,300 millones y una base de más de 260 mil clientes.

En términos de enfoque comercial, la entidad mantendrá su especialización en el segmento de créditos minoristas y el desarrollo de productos pasivos. Su incorporación como entidad bancaria contribuirá a dinamizar la competencia, promover la innovación y profundizar la inclusión financiera en el sistema, según la superintendencia.

En el proceso de evaluación para la autorización, la SBS valoró aspectos clave como la viabilidad del modelo de negocio, la idoneidad y experiencia de los accionistas y de la plana directiva; así como el cumplimiento de los requerimientos prudenciales en materia de solvencia y gestión integral de riesgos, conforme a la normativa vigente.

El nuevo banco tiene una base de más de 260 mil clientes. (Fotos: USI)

La entidad va a iniciar operaciones como Banco Efectiva S.A., bajo la marca comercial Efectibank.

Actualmente, cuenta con agencias especiales dentro de las 220 tiendas del Grupo EFE (Tiendas Efe, La Curacao y Motocorp) y más de 800 puntos de contacto en establecimientos aliados vinculados a tecnología, motos y mejoramiento del hogar; infraestructura que complementa y potencia su estrategia digital.