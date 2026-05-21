La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y representantes estudiantiles alcanzaron un acuerdo tras varios días de diálogo por el nuevo sistema de pensiones aprobado por el Consejo Universitario. El documento incluye el compromiso del Equipo Rectoral de elevar el pedido para suspender la entrada en vigencia del esquema y conformar una mesa de diálogo sobre pensiones y becas.

Según informó la universidad, el documento fue suscrito este jueves 21 de mayo, luego de un proceso de conversaciones que se extendió durante los últimos días y que incluyó reuniones entre el rectorado y estudiantes que participan del cogobierno universitario, así como representantes de distintos gremios.

El acuerdo establece que el Equipo Rectoral elevará al Consejo Universitario el pedido para suspender la implementación del nuevo sistema de pensiones. Asimismo, se acordó conformar una Mesa de Diálogo que abordará los temas vinculados al sistema de pensiones y becas, la cual trabajará de manera complementaria con la Comisión Asesora sobre el Sistema de Pensiones aprobada previamente por el Consejo Universitario.

Otro de los puntos incluidos en el documento es la evaluación de los incidentes ocurridos durante las protestas estudiantiles bajo un enfoque de justicia restaurativa y no punitiva.

Tras la firma del acuerdo también se inició el retiro voluntario de las personas que permanecían en el edificio Dintilhac, proceso que, según lo acordado, culminará el viernes 22 de mayo a las 9:00 a.m.

El rector de la PUCP, Julio del Valle, destacó la importancia del diálogo durante el proceso de conversaciones. “Podemos discrepar, pero vivimos en una comunidad de escucha. El diálogo es el camino. El objetivo es seguir trabajando juntos por nuestra Universidad”, señaló.

PUCP anuncia acuerdo con estudiantes. Foto: X.

Proceso de diálogo

De acuerdo con la universidad, las negociaciones se desarrollaron principalmente durante reuniones realizadas los días 15 y 17 de mayo. En el primer encuentro, que se extendió por más de seis horas, los estudiantes expresaron preocupaciones sobre el posible impacto del nuevo sistema en el acceso a la educación, la forma en que fue comunicada la propuesta y la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación de la comunidad universitaria.

Sin embargo, en esa primera jornada no se alcanzó un consenso total y las partes acordaron sostener una nueva reunión.

Durante la segunda jornada, realizada el 17 de mayo, los estudiantes presentaron una propuesta de preacuerdo que fue tomada como base para continuar las conversaciones. Tras la revisión y ajustes por ambas partes, se alcanzó un preacuerdo que posteriormente fue consultado con los estudiantes.

Finalmente, el acuerdo fue aprobado por los representantes estudiantiles la noche del miércoles 20 y formalizado este jueves con la firma del documento.

Situación en San Marcos

En paralelo, la protesta estudiantil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) cumplió 10 días de toma de la Ciudad Universitaria. La medida fue impulsada por estudiantes que rechazan el intento de reelección de la rectora, Jerí Ramón, así como el proyecto de ley N.° 12736/2025-CR presentado en el Congreso, iniciativa que permitiría la reelección inmediata de autoridades universitarias.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo informó que realizó una supervisión de las protestas desarrolladas dentro del campus universitario y señaló que no se registraron incidentes que afectaran la integridad de los estudiantes. Asimismo, la entidad reiteró su disposición para promover espacios de diálogo orientados a alcanzar acuerdos institucionales “en beneficio de toda la comunidad sanmarquina”.