Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizan una marcha en la ciudad universitaria en contra del proyecto de ley que busca que los rectores y los vicerrectores de las universidades públicas puedan ser reelegidos por un único periodo adicional y de manera inmediata.

La reacción estudiantil se debe a que pese a que el proyecto no había prosperado desde el año pasado en que lo presentó su autor, el congresista José Jerí Oré, desde la semana pasada trascendió que se pondría en agenda del Pleno del Congreso, precisamente a pocos días del inicio de las inscripciones de los candidatos al rectorado en la UNMSM.

De aprobarse antes, según sus detractores se estará allanando el camino a favor de la rectora Jeri Gloria Ramón Ruffner De Vega.

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Gisella Ojeda, docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas, señaló en Canal N que existe preocupación dentro de la comunidad universitaria por la intención de impulsar una ley que permitiría la reelección de rectores y vicerrectores. Según explicó, esta iniciativa surge en un momento clave del proceso electoral interno, cuando está próxima a culminar la fecha de inscripción de las listas que participarán en los comicios universitarios.

Añadió que la protesta de los estudiantes se está realizando de manera pacífica.

Gisella Ojeda, docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas, señaló en Canal N que existe preocupación dentro de la comunidad universitaria por la intención de impulsar una ley que permitiría la reelección de rectores y vicerrectores. Fotos: Antonio Melgarejo/ GEC.

¿Qué dice el proyecto?

Se plantea modificar el artículo 66 de la Ley 30220, Ley Universitaria y se fundamenta “en la necesidad de que los rectores y vicerrectores garanticen que los estudiantes tengan acceso a una buena educación, a través de una buena gestión educativa y de la implementación de planes que les permitan cumplir sus objetivos".

“Resulta necesario realizar acciones que permitan garantizar la continuidad de una buena administración de las universidades públicas; siempre y cuando a las autoridades universitarias se les permita postular para ser reelegidas”, indica el proyecto de ley.

Para ello, dijo que se debe permitir que estas autoridades puedan ser reelectas y que sea la comunidad universitaria la que pueda analizar el trabajo realizado y decidir su continuidad o el fin de su mandato.