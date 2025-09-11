La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través del Vicerrectorado Académico, informó la suspensión del examen de admisión 2026-I programado para el 13, 14, 20 y 21 de setiembre, debido a actos de violencia y vandalismo perpetrados por personas ajenas a la institución.

A través de un comunicado, la institución indicó que esta medida ha sido tomada para “salvaguardar la seguridad e integridad de toda la comunidad universitaria y de las instalaciones de nuestra casa de estudios”, debido a que esta tarde un grupo de estudiantes lograron el control de la puerta número 1 de esta casa de estudios.

La universidad indicó que rechaza “todo acto de violencia y acciones que nada tienen que ver con las legítimas protestas estudiantiles”.

LEA TAMBIÉN: Estudiantes de la UNMSM realizarán internado en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas

Clases virtuales desde hoy

Hace unas horas, Vicerrectorado Académico de Pregrado de San Marcos comunicó que la universidad cancelaba desde hoy y hasta el lunes 15 de setiembre sus clases presenciales debido al proceso de admisión que se realizaría este fin de semana.

“La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informa que, debido a trabajos de mantenimiento y acondicionamiento por el proceso de examen de admisión de este 13 y 14 de setiembre dentro de la Ciudad Universitaria, las actividades académicas serán de manera virtual”.

La institución indicó que de requerirse la realización de prácticas de laboratorio u otras actividades vinculadas al desarrollo de investigaciones, “se garantizarán las condiciones necesarias para su ejecución” dentro de la Ciudad Universitaria.

“Cualquier actualización será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la UNMSM”, indicó el comunicado.