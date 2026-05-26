La inversión privada en el fútbol femenino continúa creciendo en América Latina, impulsada por el incremento de audiencias, competencias internacionales y estrategias de posicionamiento de marca vinculadas al deporte. En Perú, distintas compañías han comenzado a apostar por alianzas con clubes profesionales como parte de sus planes de expansión y conexión con nuevos públicos.

En ese contexto, AFIX, marca de la compañía multilatina ARTECOLA PERÚ S.A., firmó un acuerdo de patrocinio con el equipo femenino de Club Universitario de Deportes para la temporada 2026. La alianza acompañará al club durante sus competencias nacionales e internacionales, incluida la participación en la CONMEBOL Libertadores Femenina. El convenio contempla presencia de marca en la indumentaria oficial, canales digitales, activaciones y campañas institucionales.

Una estrategia de posicionamiento con visión regional

Artecola cuenta con más de 20 años de operaciones en Perú y presencia industrial en distintos países de América Latina. Desde su planta local, la empresa atiende sectores como construcción, madera, transporte, calzado, agricultura, textiles y empaques, ofreciendo soluciones en adhesivos, selladores y laminados especiales tanto para clientes B2B como B2C.

Para la compañía, esta alianza representa también una oportunidad de fortalecer la presencia de AFIX dentro del mercado peruano. “Estas dos historias, ahora unidas, buscan fortalecer al equipo femenino de La U en ámbito continental y, al mismo tiempo, reforzar la presencia de la marca AFIX en el mercado peruano, generando valor para ambas partes”, señaló Fábio Marinho, gerente general de Artecola en Perú.

El acuerdo se produce en un momento de mayor visibilidad para el fútbol femenino peruano, donde los clubes buscan atraer patrocinadores interesados en asociarse con iniciativas deportivas y sociales de largo plazo. Desde Universitario destacaron que el respaldo de compañías internacionales contribuye al crecimiento estructural de la disciplina y a la consolidación de nuevos espacios comerciales vinculados al deporte femenino.

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Sostenibilidad, inclusión y protagonismo femenino

Además del componente comercial, Artecola señaló que la alianza forma parte de sus lineamientos ESG y de su estrategia vinculada a sostenibilidad, inclusión y diversidad. La empresa indicó que mantiene políticas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, integrando iniciativas que promuevan impacto social y desarrollo sostenible dentro de sus operaciones regionales.

“El fútbol es una pasión que conecta personas. Apoyamos la valorización del deporte, de la diversidad y del protagonismo femenino en América Latina”, indicó Marinho sobre el alcance de la iniciativa. Con este patrocinio, AFIX busca consolidar una relación de largo plazo con el público peruano mientras Universitario Femenino continúa fortaleciendo su presencia en torneos nacionales e internacionales.