La Maratón Lima 42K es una competencia oficial avalada por la Federación Peruana de Atletismo y forma parte del circuito reconocido por World Athletics, la entidad rectora del atletismo a nivel global. (Foto: Alessandro Currarino / GEC).
La Maratón Lima 42K es una competencia oficial avalada por la Federación Peruana de Atletismo y forma parte del circuito reconocido por World Athletics, la entidad rectora del atletismo a nivel global. (Foto: Alessandro Currarino / GEC).
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

El running en Perú se ha consolidado como una industria con impacto económico tangible. Eventos como la Maratón Lima 42K, reúnen a más de 20,000 participantes. Estas son las cifras que mueve el evento.

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